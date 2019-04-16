Отец Карауловой назвал торжеством справедливости решение суда об УДО

Решение суда об условно-досрочном освобождении Варвары Карауловой, пытавшейся вступить в запрещенную в России организацию «Исламское государство» (ИГ), является торжеством справедливости. Об этом РБК сказал отец Варвары Павел Караулов.

«Эмоции меня сейчас переполняют, я считаю, что справедливость, наконец, восторжествовала. Думаю, что сегодняшнее заседание суда в какой-то степени войдет в историю», — добавил он.

Караулов уточнил, что после освобождения Варвары ее семья постарается наладить нормальную жизнь девушки. По его словам, она продолжит учиться, работать, социализироваться и заниматься спортом.

Ранее 16 апреля стало известно, что Вологодский суд принял решение об УДО бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой, которая отбывала наказание в колонии с декабря 2016 года за попытку примкнуть к террористам.