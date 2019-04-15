Адвокат заявил о нежелании ФСИН отпустить Караулову по УДО

Администрация исправительной колонии №1 по Вологодской области выступает против условно-досрочного освобождения бывшей студентки МГУ Варвары Карауловой. Такое мнение в разговоре с РБК выразил ее адвокат Сергей Бадамшин.

«Они отрицательное заключение комиссии прислали. Но для суда это пока ничего не значит. Суд должен в совокупности оценивать все доказательства. Все так называемые взыскание за проступки, они появились перед условно-досрочным освобождением [УДО]», — сказал Бадамшин.

«Недавно после подачи ходатайства, она приболела и прилегла, и до нее докопались. К ней пристальное внимание со стороны администрации всегда было. При этом очень хорошая характеристика от психолога колонии, из других мест», — заявил адвокат. В марте Бадамшин подал ходатайство в Вологодский городской суд об УДО для Карауловой.

РБК направил запрос в пресс-бюро ФСИН России.

Девушка была задержана на границе Турции и Сирии в июле 2015 года при попытке побега к мужчине, с которым она переписывалась три года подряд. Следствие считает, что им был вербовщик боевиков Айрат Саматов. После задержания Караулову передали семье. Осенью 2015 года девушка пыталась присоединиться к ячейке группировки, которая занималась вербовкой смертников.