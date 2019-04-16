Макгрегор назвал Овечкина «настоящим русским» после драки на матче НХЛ

Завершивший карьеру в MMA боец Конор Макгрегор на своей странице в Twitter поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина после его драки с форвардом «Каролины» Андреем Свечниковым.

«Настоящий русский <...>. Они могут убежать, но не могут спрятаться», — написал Макгрегор и выразил надежду на скорую встречу с Овечкиным.

Овечкин и Свечников подрались в матче «Каролины» и «Вашингтона» (5:0) в рамках первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Через несколько секунд 19-летний Свечников упал на лед и смог покинуть площадку только с помощью одноклубников. Овечкин заявил, что драку начал Свечников, тренер «Каролины» в этом усомнился.