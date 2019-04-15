Канада ввела санкции против 43 граждан Венесуэлы

Власти Канады внесли 43 человека в санкционный список по Венесуэле, сообщается на сайте правительства страны.

«В ответ на попытки режима Мадуро усилить его авторитарную власть над Венесуэлой Канада объявляет о четвертом раунде санкций против ключевых фигур режима», — говорится в сообщении. Под санкции попали высокопоставленные чиновники, губернаторы и другие люди, вовлеченные в действия, «подрывающие демократические институты».

До этого под санкциями находились 70 человек.

В конце февраля Минфин США ввел санкции против четырех губернаторов Венесуэлы из-за поддержки президента Николаса Мадуро, причастности к коррупции и к блокировке гумпомощи. В начале марта под санкции Соединенных Штатов попали шесть руководителей Национальной гвардии и полиции Венесуэлы из-за блокировки доставки гуманитарного груза в страну. Кроме того, Госдеп объявил об отзыве виз у 49 венесуэльцев, связанных с Мадуро, за «подрыв демократии».