Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.

«Заявление о приостановлении дела по массовому отравлению было подано «Конкордом» и полностью поддержано департаментами образования и здравоохранения Москвы», — указала она.

Пресс-секретарь Мещанского районного суда Москвы Юлия Котомина подтвердила РБК приостановку производства по иску. По ее словам, «в данный момент делопроизводство по иску против «Конкорда» приостановлено до расследования материалов уголовного дела».

В начале марта стало известно, что родители заболевших детей подали иск на 16 млн руб. ТАСС со ссылкой на Мещанский суд указывал, что истцами заявлены 32 человека, они попросили взыскать компенсацию вреда здоровью детей и морального вреда в размере 500 тыс. руб. «каждому из истцов солидарно с каждого из ответчиков». Ответчиками были заявлены «Конкорд», департаменты здравоохранения и образования Москвы и несколько школ. 15 апреля Соболь сообщила, что суд принял второй иск по дизентерии в детских садах. Информация по иску также размещена в картотеке Мещанского суда, истцами выступил 31 человек.