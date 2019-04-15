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Общество ,  
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Суд приостановил рассмотрение иска по отравлению детей в детских садах

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь сообщила в Twitter, что Мещанский суд Москвы приостановил рассмотрение иска родителей детей, отравившихся в детских садах Москвы.

«Заявление о приостановлении дела по массовому отравлению было подано «Конкордом» и полностью поддержано департаментами образования и здравоохранения Москвы», — указала она.

Пресс-секретарь Мещанского районного суда Москвы Юлия Котомина подтвердила РБК приостановку производства по иску. По ее словам, «в данный момент делопроизводство по иску против «Конкорда» приостановлено до расследования материалов уголовного дела».

В начале марта стало известно, что родители заболевших детей подали иск на 16 млн руб. ТАСС со ссылкой на Мещанский суд указывал, что истцами заявлены 32 человека, они попросили взыскать компенсацию вреда здоровью детей и морального вреда в размере 500 тыс. руб. «каждому из истцов солидарно с каждого из ответчиков». Ответчиками были заявлены «Конкорд», департаменты здравоохранения и образования Москвы и несколько школ. 15 апреля Соболь сообщила, что суд принял второй иск по дизентерии в детских садах. Информация по иску также размещена в картотеке Мещанского суда, истцами выступил 31 человек.

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Первые сообщения об отравлении в детсадах в Москве появились в декабре 2018 года. В феврале Роспотребнадзор подтвердил массовое заболевание кишечной инфекцией в детсадах на юго-востоке столицы. По данным ведомства, заболевания, «связанные с употреблением инфицированной пищи», нашли у 127 человек. В качестве источника инфекции Роспотребнадзор назвал творог, произведенный на одном из предприятий в Липецкой области «Чаплыгинмолоко».

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Причиной массовости заболеваний детей Соболь назвала «монополию на питание детей по всей Москве у фирм Евгения Пригожина». После отравлений предприниматель Евгений Пригожин, которому принадлежит комбинат питания «Конкорд», встретился с родителями пострадавших детей.

Пресс-служба «Конкорда» сообщила, что приняла решение прекратить сотрудничество с производителем «Чаплыгинмолоко», а также будет требовать от него возмещения убытков. При этом гендиректор «Чаплыгинмолоко» Константин Фетисов сообщил РБК, что предприятие никогда не работало напрямую с «Конкордом», продукцию могли поставлять посредники.

Теги: отравление, детсады, Москва, новости РБК
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