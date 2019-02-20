Главу СК попросили проконтролировать дело о дизентерии в детсадах Москвы

​Первые сообщения об отравившихся в московских детских садах детях появились в декабре 2018 года. В Совете по правам человека говорят о жалобах родителей на то, что полноценное расследование до сих пор не проведено

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Совет по развитию гражданского общества и правам человека ​при президенте России (СПЧ) попросил главу СКР Александра Бастрыкина взять под личный контроль «расследование массового заражения дизентерией детей московских детских садов».

В СПЧ также сообщили о получении коллективного обращения инициативной группы пострадавших родителей, которые жалуются на невозможность получить информацию о ходе разбирательства и полагают, что «никакого полноценного расследования» до сих пор не проведено.

«Ознакомившись с перепиской родителей и чиновников по данному вопросу, трудно не согласиться с таким выводом», — отметил Федотов.

Реакции от следственного комитета на обращение СПЧ «не получено», сообщила РБК член СПЧ Ирина Киркора.

«Обращение было отправлено от родителей двух детских садов. Речь может идти о 70 детях, но дело в том, что именно подписей в заявлении к нам меньше, поэтому мы можем только предполагать эту цифру. Мы сейчас создаем рабочие группы, в том числе с медиками, чтобы правильно рассмотреть этот вопрос и был общественный контроль», — рассказала Киркора.