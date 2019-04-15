Количество вакансий в финсекторе Лондона сократилось вдвое на фоне Brexit

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,27 -0,08 EUR Бирж. 72,69 -0,01 Brent 71,15 -0,55% USD Нал. 64,74 63,91 EUR Нал. 73,21 72,31 USD ЦБ 64,25 -0,27 EUR ЦБ 72,70 -0,14 EUR/USD 1,1310 +0,0016 BTC/USD Бирж. 5 177,10 -17,20 IMOEX 2 557,15 -0,10% RTSI 1 253,27 -0,01% DJIA 26 412,30 +1,03% Nasdaq 7 984,16 +0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
3M $220 (+0,92%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,82%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
3M $220 (+0,92%) прогноз Credit Suisse к 03.01.20 Купить
Chevron $146 (+21,82%) прогноз Morgan Stanley к 01.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 16 апреля
USD ЦБ: 64,25 (-0,27) Quote, 13:30
Курс евро на 16 апреля
EUR ЦБ: 72,7 (-0,14) Quote, 13:30
Глава «Ростелекома» обвинил ГКРЧ в затягивании внедрения 5G Технологии и медиа, 16:20 Медведев поздравил Пугачеву с 70-летием Общество, 16:20 Количество вакансий в финсекторе Лондона сократилось вдвое на фоне Brexit Финансы, 16:07 РФС перечислил судейские ошибки в матче «Ростова» и «Спартака» Спорт, 15:54 Топ-5 факторов выбора работодателя в 2019 году Pro, 15:50 СМИ опубликовали видео катающегося по посольству на скейтборде Ассанжа Общество, 15:39 Самолет EasyJet улетел из Порту в Лиссабон без пассажиров Общество, 15:36 В Туве после бегства задержанных из изолятора возбудили дело о халатности Общество, 15:34 Кризис с Brexit: какими будут последствия для Великобритании и Евросоюза Мнение, 15:32 В Петербурге мужчина погиб при попытке разобрать боеприпас в квартире Общество, 15:28 Организаторы «Тотального диктанта» назвали самые распространенные ошибки Общество, 15:15 Националист Дацик проиграл бой блогеру Тарасову Общество, 15:13 Новые правила M&A в сфере потребительских товаров Pro, 15:13 Это провал: самые неудачные бизнес-идеи знаменитостей Стиль, 15:10
Brexit ,  
0 
Количество вакансий в финсекторе Лондона сократилось вдвое на фоне Brexit

В Лондоне количество вакансий в финансовом секторе сократилось в два раза за два года в связи с неопределенностью из-за Brexit, пишет Bloomberg со ссылкой на результаты исследования компании Morgan McKinley, занимающейся консультациями по подбору кадров.

Оно показало, что снизилось как число вакансий в этой сфере, так и число специалистов, которые ищут работу. При этом, как свидетельствуют результаты исследования, количество вакансий и соискателей в первом квартале 2019 года выросло по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

Экономика
Brexit обвалил цены на жилье в Лондоне до минимума за шесть лет

«Неспособность правительства достичь консенсуса в соглашении по Brexit разрушило уверенность среди сотрудников», — отметил управляющий директор Morgan McKinley Хакан Энвер. Он также пояснил, что на конец 2018 года рынок труда был крайне бедным, поскольку для бизнеса «стало фактически невозможно развиваться здесь». Энвер добавил, что в настоящий момент по сравнению с аналогичным периодом 2017 года число вакансий и соискателей составляет менее половины.

11 апреля Евросоюз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября. Если стороны согласуют условия выхода Соединенного Королевства из ЕС — он произойдет раньше. При этом если соглашение не ратифицируют до 22 мая, Лондону придется участвовать в выборах в Европарламент. В случае невыполнения этих обязательств Великобритания должна будет покинуть Евросоюз 1 июня. В начале апреля британский премьер Тереза Мэй передала письмо председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой отложить Brexit до 30 июня.

Теги: работа, Лондон, вакансии, Brexit
Материалы по теме
Кризис с Brexit: какими будут последствия для Великобритании и Евросоюза
Политика
ЕС и Великобритания согласовали отсрочку Brexit
Политика
Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter