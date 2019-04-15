Количество вакансий в финсекторе Лондона сократилось вдвое на фоне Brexit

В Лондоне количество вакансий в финансовом секторе сократилось в два раза за два года в связи с неопределенностью из-за Brexit, пишет Bloomberg со ссылкой на результаты исследования компании Morgan McKinley, занимающейся консультациями по подбору кадров.

Оно показало, что снизилось как число вакансий в этой сфере, так и число специалистов, которые ищут работу. При этом, как свидетельствуют результаты исследования, количество вакансий и соискателей в первом квартале 2019 года выросло по сравнению с четвертым кварталом 2018 года.

«Неспособность правительства достичь консенсуса в соглашении по Brexit разрушило уверенность среди сотрудников», — отметил управляющий директор Morgan McKinley Хакан Энвер. Он также пояснил, что на конец 2018 года рынок труда был крайне бедным, поскольку для бизнеса «стало фактически невозможно развиваться здесь». Энвер добавил, что в настоящий момент по сравнению с аналогичным периодом 2017 года число вакансий и соискателей составляет менее половины.

11 апреля Евросоюз и Великобритания согласовали перенос крайнего срока Brexit на 31 октября. Если стороны согласуют условия выхода Соединенного Королевства из ЕС — он произойдет раньше. При этом если соглашение не ратифицируют до 22 мая, Лондону придется участвовать в выборах в Европарламент. В случае невыполнения этих обязательств Великобритания должна будет покинуть Евросоюз 1 июня. В начале апреля британский премьер Тереза Мэй передала письмо председателю Европейского совета Дональду Туску с просьбой отложить Brexit до 30 июня.