Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

«Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам — в первую очередь ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии», — написал Моор на своей странице во «ВКонтакте». Он добавил, что на месте проведения операции также работали сотрудники МЧС и врачи.

«Вместе с силовиками они очень быстро и организованно провели эвакуацию. Более ста жителей близлежащего района были перемещены в безопасное, тщательно охраняемое место», — рассказал губернатор. При этом Моор подчеркнул, что был разочарован действиями людей, начавших «сочинять небылицы» в соцсетях. Губернатор также отметил, что террористы могли видеть фотографии, видео- и текстовые трансляции, которые некоторые СМИ вели онлайн.

«Это все очень серьезные темы для нашего дальнейшего общественного разговора», — заключил Моор.