Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,35 -0,26 EUR Бирж. 72,70 -0,03 Brent 71,54 +0,76% USD Нал. 64,87 64,03 EUR Нал. 73,20 72,34 USD ЦБ 64,52 +0,12 EUR ЦБ 72,84 +0,18 EUR/USD 1,1294 +0,0041 BTC/USD Бирж. 5 104,88 -11,66 IMOEX 2 559,72 +0,32% RTSI 1 253,44 +0,66% DJIA 26 412,30 +1,03% Nasdaq 7 984,16 +0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Costco $270 (+11,72%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,69%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 64,52 (+0,12) Quote, 12 апр, 12:19
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 72,84 (+0,18) Quote, 12 апр, 12:19
Летевший из Хельсинки в Манчестер Airbus экстренно сел в Стокгольме Общество, 15:20 Зампреда ОНК Павла Пятницкого задержали за стрельбу в центре Москвы Общество, 15:08 Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени Общество, 15:03 Пластический хирург — о трендах, ошибках пациентов и способах не стареть РБК и Helena Rubinstein, 14:48 Япония выразила протест США из-за убийства морпехом женщины на Окинаве Общество, 14:30 Владелец «Седова» назвал дальнейшие действия после запрета на вход в порт Политика, 14:17 Чемпионат России по футболу. ЦСКА — «Оренбург». Онлайн Спорт, 14:00 Бизнес жмет на газ: как найти самую короткую дорогу к покупателю РБК и ГАЗ, 13:48 У посольства России в Киеве произошел взрыв из-за разорвавшегося кабеля Общество, 13:43 Bloomberg описал условия содержания Ассанжа в британской тюрьме Общество, 13:39 Порошенко позвал СМИ на стадион без договоренности с Зеленским о дебатах Политика, 13:16 Российские фигуристы выиграли бронзу на командном чемпионате мира Спорт, 12:55 Ученые назвали правильный завтрак для больных диабетом Общество, 12:52 Вопреки статистике: как кардиологи лечат болезни сердца РБК и Philips, 12:48
Общество ,  
0 
Губернатор раскритиковал СМИ за трансляцию спецоперации в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал контртеррористическую операцию, в результате которой были нейтрализованы два сторонника запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

«Выражаю самую глубокую признательность всем нашим спецслужбам — в первую очередь ФСБ, руководившей всей операцией и раскрывшей боевиков, МВД, Росгвардии», — написал Моор на своей странице во «ВКонтакте». Он добавил, что на месте проведения операции также работали сотрудники МЧС и врачи.

«Вместе с силовиками они очень быстро и организованно провели эвакуацию. Более ста жителей близлежащего района были перемещены в безопасное, тщательно охраняемое место», — рассказал губернатор. При этом Моор подчеркнул, что был разочарован действиями людей, начавших «сочинять небылицы» в соцсетях. Губернатор также отметил, что террористы могли видеть фотографии, видео- и текстовые трансляции, которые некоторые СМИ вели онлайн.

«Это все очень серьезные темы для нашего дальнейшего общественного разговора», — заключил Моор.

Общество
Силовики в Тюмени ликвидировали двух связанных с ИГ боевиков

Вечером 12 апреля на нескольких улицах Тюмени ввели режим КТО из-за информации о вооруженных сторонниках ИГ в одном из домов. В НАК уточняли, что те готовили теракты. В результате операции были убиты двое подозреваемых в подготовке терактов, больше никто не пострадал. Из частного дома, где находились предполагаемые сторонники ИГ, изъяли два самодельных взрывных устройства, два автомата Калашникова и религиозную литературу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Теги: Тюменская область, контртеррористическая операция, Александр Моор
Материалы по теме
Силовики в Тюмени ликвидировали двух связанных с ИГ боевиков
Общество
Силовики объявили об антитеррористической операции в Тюмени
Общество
НАК показал еще одно видео со спецоперации в Тюмени
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter