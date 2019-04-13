Порошенко позвал СМИ на стадион без договоренности с Зеленским о дебатах

Порошенко позвал СМИ на стадион без договоренности с Зеленским о дебатах

Президент Украины Петр Порошенко посетит стадион «Олимпийский» 14 апреля, сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что аккредитация на мероприятие журналистов будет проводиться до 14:00 13 апреля. В Facebook стадиона также сообщается о прибытии Порошенко 14 апреля. Спортивная арена отменила все экскурсии в этот день.

Ранее стадион получил запросы на проведение дебатов кандидатов. Порошенко запросил даты 14 и 19 апреля, а шоумен Владимир Зеленский — только 19 апреля.

11 апреля действующий президент в программе «Право на власть» в студии телеканала «1+1» поговорил по телефону с актером. Порошенко предложил Зеленскому приехать в течение 40 минут в телестудию для дебатов, однако последний заявил, что стороны уже условились о проведении дебатов 19 апреля. Глава государства возразил, что готов провести мероприятие 14 апреля, они начали спорить, и Зеленский положил трубку. Позднее Порошенко вновь пригласил Зеленского на дебаты в этот день.