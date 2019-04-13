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Норникель ₽16 903,48 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,13%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
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Порошенко позвал СМИ на стадион без договоренности с Зеленским о дебатах

Президент Украины Петр Порошенко посетит стадион «Олимпийский» 14 апреля, сообщается на сайте главы государства.

Отмечается, что аккредитация на мероприятие журналистов будет проводиться до 14:00 13 апреля. В Facebook стадиона также сообщается о прибытии Порошенко 14 апреля. Спортивная арена отменила все экскурсии в этот день.

Ранее стадион получил запросы на проведение дебатов кандидатов. Порошенко запросил даты 14 и 19 апреля, а шоумен Владимир Зеленский — только 19 апреля.

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Порошенко обратился к Зеленскому с новым призывом о дебатах

11 апреля действующий президент в программе «Право на власть» в студии телеканала «1+1» поговорил по телефону с актером. Порошенко предложил Зеленскому приехать в течение 40 минут в телестудию для дебатов, однако последний заявил, что стороны уже условились о проведении дебатов 19 апреля. Глава государства возразил, что готов провести мероприятие 14 апреля, они начали спорить, и Зеленский положил трубку. Позднее Порошенко вновь пригласил Зеленского на дебаты в этот день.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. По итогам первого тура Зеленский набрал более 30% голосов, Порошенко — 15,95%.

Теги: Петр Порошенко, Владимир Зеленский, дебаты
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