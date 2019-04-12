Зеленский отказался от призыва Порошенко приехать на дебаты за 40 минут

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский отказался от предложения действующего главы государства Петра Порошенко приехать в студию телеканала «1 + 1», чтобы провести дебаты. Об этом сообщает УНИАН.

Порошенко и Зеленский поговорили в эфире телеканала по телефонной связи, когда действующий президент находился в студии на программе «Право на власть». Порошенко предложил своему оппоненту приехать в студию в течение 40 минут.

«Порошенко прекрасно знает, что я нахожусь в Париже, во Франции. Потому что его прекрасные автомобили Службы безопасности Украины меня туда сопровождали — в аэропорт. У меня встреча завтра в три часа дня с президентом Франции», — ответил Зеленский.

Ранее представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев рассказал, что Зеленский планирует встретиться с французским лидером Эмманюэлем Макроном в один день с Порошенко. В пресс-службе Елисейского дворца РБК сообщали, что в 15:00 по местному времени (16:00 мск) президент Франции запланировал встречу с Зеленским, а с Порошенко — в 18:00 (19:00 мск).

Первый тур выборов президента Украины прошел 31 марта. По его итогам, Зеленский набрал 30,24% голосов, а Порошенко получил 15,95%. Второй тур выборов назначили на 21 апреля.