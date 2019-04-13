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Ким Чен Ын установил Штатам дедлайн по переговорам о денуклеаризации
Северокорейский лидер согласен ждать до конца года, чтобы Вашингтон поменял свою позицию по переговорам. Иначе, предупредил Ким Чен Ын, Соединенным Штатам не удастся сдвинуть Пхеньян «ни на йоту»

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что готов ждать «до конца года», чтобы Соединенные Штаты смягчили свою позицию на переговорах по денуклеаризации, в противном случае Вашингтон вообще не сможет получить то, чего они хочет». Такое заявление северокорейский лидер сделал во время выступления перед Верховным народным собранием, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ким Чен Ын призвал США изменить свой подход к денуклеаризации Корейского полуострова, что позволит провести новый раунд переговоров. В Ханое Соединенные Штаты приехали с «совершенно неосуществимыми планами» и «на самом деле не были готовы встретиться с нами лицом к лицу и решить проблему», — сказал лидер КНДР.

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"При такой позиции США не смогут сдвинуть нас ни на йоту, даже если они встретятся с нами сто тысяч раз, и вообще не смогут получить то, что хотят», — сказал он. По его словам, КНДР готова попробовать договориться еще раз, если третья встреча на высшем уровнем пройдет «с правильным отношением и правильным методом расчетов».

«Я буду терпеливым и буду ждать до конца этого года смелого решения Америки, но будет трудно получить такой же хороший шанс, как в прошлый раз», — сказал он.

Трамп и Ким Чен Ын встречались дважды — в июне прошлого года в Сингапуре и в феврале во Вьетнаме. Во второй раз переговоры завершились досрочно и без подписания каких-либо соглашений. Позднее стало известно, что Трамп попросил главу КНДР передать ядерное оружие США в обмен на снятие санкций, на что Ким Чен Ын ответил отказом.

Несколько дней назад лидер Северной Кореи говорил, что необходимо «наносить удары» по тем, кто пытается поставить КНДР на колени с помощью санкций.

Автор: Мария Бондаренко, Артем Губенко
Теги: Дональд Трамп, Ким Чен Ын, саммит
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