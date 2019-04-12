Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал на своей странице в Facebook видео со встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.

Видео: Команда Зеленського / Facebook

Встреча прошла 12 марта и продлилась около часа. Зеленского на прием сопровождали члены команды — руководитель штаба Иван Баканов, бывший министр финансов Александр Данилюк и бывший сотрудник Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапко.

По ее итогам Зеленский не стал подробно комментировать содержание переговоров, отметив, что их участники обсудили «наиболее важные вопросы для украинского общества» и говорили «о жизни, о главном и о прекращении войны в Донбассе».