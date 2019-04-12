Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,31 -0,30 EUR Бирж. 72,67 -0,06 Brent 71,54 +0,76% USD Нал. 64,99 64,03 EUR Нал. 73,32 72,43 USD ЦБ 64,52 +0,12 EUR ЦБ 72,84 +0,18 EUR/USD 1,1297 +0,0044 BTC/USD Бирж. 5 091,00 +23,00 IMOEX 2 559,72 +0,32% RTSI 1 253,44 +0,66% DJIA 26 391,19 +0,95% Nasdaq 7 972,44 +0,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Costco $270 (+11,59%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,6%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,94%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Costco $270 (+11,59%) прогноз UBS к 08.03.20 Купить
Campbell Soup $33 (-16,6%) прогноз UBS к 16.11.19 Купить
Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,94%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 13 апреля
USD ЦБ: 64,52 (+0,12) Quote, 12:19
Курс евро на 13 апреля
EUR ЦБ: 72,84 (+0,18) Quote, 12:19
«Крылья Советов» впервые за 6 лет победили «Рубин» в чемпионате России Спорт, 21:00 Путин пообещал Volkswagen льготы в обмен на инвестиции Бизнес, 20:52 Хантсман назвал освобождение Калви из СИЗО шагом в правильном направлении Общество, 20:50 Хорошо ли вы спите. Тест РБК и Philips, 20:48 Джек Ма назвал благословением 12-часовую шестидневку для своих работников Общество, 20:31 Самым богатым чиновником Кремля стал бывший глава «Роскосмоса» Политика, 20:30 Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном Политика, 20:21 Business talk: как инвестору приумножить состояние в эпоху нестабильности РБК и Сбербанк Первый, 20:18 Российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» пропустит ЧМ-2019 из-за травмы Спорт, 20:14 Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь ложный транзит белорусских товаров Экономика, 19:55 Загитова заявила о желании сняться с прошедшего в Японии чемпионата Общество, 19:55 Будущее торговли: чем удобны маркетплейсы для бизнеса РБК и ВТБ, 19:48 Связанного с Манафортом лоббиста приговорили к трем годам условно Политика, 19:41 Зеленский назвал три поднятых на встрече с Макроном темы Политика, 19:40
Выборы на Украине ,  
0 
Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном

Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского опубликовал на своей странице в Facebook видео со встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Елисейском дворце.

Видео: Команда Зеленського / Facebook

Встреча прошла 12 марта и продлилась около часа. Зеленского на прием сопровождали члены команды — руководитель штаба Иван Баканов, бывший министр финансов Александр Данилюк и бывший сотрудник Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапко.

Политика
Зеленский назвал три поднятых на встрече с Макроном темы

По ее итогам Зеленский не стал подробно комментировать содержание переговоров, отметив, что их участники обсудили «наиболее важные вопросы для украинского общества» и говорили «о жизни, о главном и о прекращении войны в Донбассе».

В этот же ​​день Макрон встретился с оппонентом Зеленского — действующим президентом Украины Петром Порошенко. Ранее в Берлине он провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которой заявил, что Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2». Стороны также поддержали введение нового режима перемирия в Донбассе и согласовали план действий по освобождению украинских моряков, арестованных в России после инцидента в Керченском проливе.

Сама Меркель объяснила, что позвала на переговоры именно Порошенко, а не Зеленского, поскольку постоянно общается с действующим украинским лидером и для нее важен диалог с ​ним.

Теги: Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, Елисейский дворец
Материалы по теме
Меркель объяснила отсутствие приглашения Зеленскому посетить Берлин
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Политика
Зеленский встретится с Макроном в один день с Порошенко
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter