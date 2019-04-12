Зеленский назвал три поднятых на встрече с Макроном темы

Соперники по президентской гонке на Украине Владимир Зеленский и Петр Порошенко встретились с лидерами Германии и Франции. Актеру эта встреча придала особый статус, а Порошенко дополнительной симпатии избирателей не добавит

Владимир Зеленский (Фото: Арина Лебедева / ТАСС)

О чем Меркель и Макрон говорили с кандидатами

​12 апреля соперники по президентской гонке на Украине шоумен Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко по отдельности встретились с европейскими лидерами. Порошенко начал переговорный день в Берлине встречей с канцлером Германии Ангелой Меркель. Почти одновременно с этим Зеленского в Елисейском дворце встретил президент Франции Эмманюэль Макрон. После переговоров с Меркель Порошенко отправился в Париж на встречу с французским президентом. Переговоры с Зеленским канцлер Германии не планирует, об этом сообщил в пятницу на брифинге в Берлине пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт.

Зеленский содержание своей продлившейся около часа встречи с Макроном подробно не комментировал, ограничившись кратким: «Да, мы очень конструктивно пообщались». По словам кандидата, встретиться ему было приятно. «Я увидел перед собой действительно лидера объединенной Европы. Мы обсуждали наиболее важные вопросы для украинского общества, для Украины», — добавил Зеленский. Отвечая на уточняющие вопросы, он назвал три поднятых на встрече с Макроном темы: «О жизни, о главном говорили. О прекращении войны в Донбассе», передает «Радио Свобода».

На прием в Елисейский дворец его сопровождали члены команды — экс-министр финансов Александр Данилюк, бывший член Национального агентства по предотвращению коррупции Руслан Рябошапко и руководитель избирательного штаба Иван Баканов.

Порошенко по итогам переговоров с Меркель пообещал после выборов инициировать встречу в нормандском формате (в группу по урегулированию конфликта на востоке Украины входит Россия, Украина, Германия и Франция). Об этом он заявил на итоговой пресс-конференции. В предыдущий раз президентам четырех стран удалось встретиться 19 октября 2016 года в Берлине. Последняя встреча министров иностранных дел четырех стран прошла там же 11 июня прошлого года.