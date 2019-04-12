Меркель объяснила отсутствие приглашения Зеленскому посетить Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Берлине ответила на вопрос о том, почему позвала на встречу действующего украинского лидера, но не его оппонента, кандидата в президенты Владимира Зеленского. Трансляцию брифинга вел телеканал «112 Украина».

Меркель заявила, что пригласила Порошенко, поскольку постоянно общается с украинским лидером и для нее важен диалог с ним. «Мы виделись недавно на Мюнхенской конференции по безопасности, мы постоянно встречаемся, у нас постоянный обмен и постоянные встречи», — сказала она.

При этом президент Франции Эмманюэль Макрон вечером 12 апреля проведет встречу не только с Порошенко, но и с Зеленским, сообщили ранее РБК в пресс-службе Елисейского дворца. Там не стали называть темы, которые он обсудит с кандидатами.

1 апреля Меркель поздравила Порошенко с результатами первого тура выборов на Украине: по его итогам он набрал 15,96% голосов, а Зеленский — 30,24%. Поскольку никто из кандидатов не набрал более 50% голосов, было принято решение провести второй тур голосования, который пройдет 21 апреля.