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Норникель ₽16 872,56 (+17,02%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+14,94%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
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Хиллари Клинтон отреагировала на арест Ассанжа

Экс-кандидат в президенты США, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон заявила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж должен «ответить за то, что сделал», передает Associated Press.

«Суть в том, что он должен ответить за то, что он сделал, по крайней мере за то, в чем его обвиняют», — сказала она. Как отметила Клинтон, она считает «ироничным», что Ассанж является единственным иностранцем, которого американская администрация «будет рада видеть» в США.

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Как изменился Джулиан Ассанж за семь лет жизни в посольстве Эквадора

Ассанжа арестовали в Лондоне накануне, после того как Эквадор отказал ему в дипломатическом убежище. После этого основателя WikiLeaks, находившегося в посольстве с 2012 года, доставили в суд в Лондоне, где он дал показания по обвинению в нарушении условий освобождения под залог. В Кремле заявили, что арест Ассанжа не соотносится с идеалами свободы слова.

Ассанжу грозит экстрадиция в США, где его могут приговорить к пяти годам тюрьмы. Его обвиняют в сговоре с целью взлома компьютерных сетей Пентагона. Президент США Дональд Трамп заявил, что арест Ассанжа «не по его части».

Теги: Хиллари Клинтон, Джулиан Ассанж, арест
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