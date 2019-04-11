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Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
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Трамп прокомментировал арест Ассанжа словами «это не по моей части»

Президент США Дональд Трамп заявил, что не вмешивается в дело арестованного в Лондоне основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который семь лет находился в посольстве Эквадора в британской столице. Об этом сообщает ABC.

По словам Трампа, он «ничего не знает» о WikiLeaks. «Это не по моей части. Я знаю, что было что-то связанное с Джулианом Ассанжем», — пояснил Трамп. Американский президент добавил, что ситуацией с Ассанжем будет заниматься генпрокурор Уильям Барр, и он будет принимать решения.

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Как изменился Джулиан Ассанж за семь лет жизни в посольстве Эквадора

Полиция Лондона арестовала Ассанжа после отзыва убежища, предоставленного Эквадором. Основателя WikiLeaks доставили в суд в Лондоне, который признал его виновным в нарушении освобождения под залог. Ассанжа оставили под арестом до следующего заседания.

Основатель WikiLeaks находился в посольстве Эквадора с 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвинили в изнасиловании, или в США, где его обвиняют в сговоре с целью совершения взлома компьютерных сетей Пентагона.

Теги: Дональд Трамп, Джулиан Ассанж
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