Суд в Москве заочно арестовал украинского экс-министра обороны Гриценко

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест экс-министра обороны Украины, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко, сообщила РБК пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Она также пояснила, что срок ареста будет исчисляться с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Гриценко заочно предъявили обвинение в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

Ранее Следственный комитет попросил заочно арестовать Гриценко. Экс-министр объявлен в международный розыск.

Дело в отношении Гриценко в России возбудили после его выступления в эфире украинского телеканала в 2017 году. Тогда он, комментируя подрыв автомобиля в Киеве, при котором погиб командир спецназа главного управления разведки Минобороны Украины Максим Шаповал, призвал ответить на «демонстративные, показательные и наглые» убийства офицеров. Гриценко добавил, что на теракты надо отвечать аналогичными подрывами автомобилей «в Таганроге или Москве».