СК обвинил украинского экс-министра в призывах взрывать российские поезда

Следственный комитет России открыл второе уголовное дело в отношении экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко по статье о призывах к терроризму. Следствие считает, что он предлагал взрывать российские поезда в июле 2014 года

Анатолий Гриценко (Фото: Евгений Котенко / РИА Новости)

Следственный комитет, расследующий дело о призывах к терроризму со стороны бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, предъявил последнему новое обвинение — о призывах к совершению взрывов поездов на территории России. Соответствующее сообщение размещено на сайте ведомства.

Речь идет о выступлении Гриценко в эфире одного из украинских телеканалов 16 июля 2014 года.

«По данным следствия, в указанный день в ходе прямой трансляции онлайн-конференции телерадиокомпании «Студия 1+1» Гриценко выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов», — сообщает СКР.

Причастность Гриценко к совершению этого преступления установлена «по результатам следственных действий, портретных и лингвистических экспертиз», уточняет СКР.

В прошлом декабре СК открыл дело в отношении Гриценко по статье о призывах к терроризму за высказывания, допущенные им 2 июля 2017 года в эфире телеканала «112 Украина». Тогда, комментируя подрыв в Киеве 27 июня автомобиля, в котором погиб командир спецназа главного управления разведки Минобороны Максим Ша​повал, Гриценко возложил ответственность за это на Москву и заявил о необходимости ответить на «демонстративные, показательные и наглые убийства украинских офицеров». По его словам, на теракты в Киеве надо отвечать аналогичными подрывами автомобилей «в Таганроге или Москве».

Второе уголовное дело в отношении Гриценко возбуждено по той же статье УК, что и первое, — о публичных призывах к террористической деятельности​ (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Оба дела объединены в одно уголовное производство, экс-министру заочно предъявлено обвинение.