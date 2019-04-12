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L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
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СК потребовал заочного ареста экс-министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с просьбой заочно арестовать экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А.Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. ​Он объявлен в международный розыск», — сказала она.​

«Не комментируем», — заявила РБК официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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Уголовное дело в отношении Гриценко в России было возбуждено еще в декабре 2017 года. В его действиях были выявлены признаки публичного призыва к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК).

Поводом для возбуждения дела стало выступление Гриценко в эфире канала «112 Украина» 2 июля 2017 года. Комментируя случившийся в июне подрыв автомобиля в Киеве, в котором ​погиб командир спецназа главного управления разведки Минобороны Максим Ша​повал, он заявил о необходимости ответить на «демонстративные, показательные и наглые убийства украинских офицеров». Тогда Гриценко сказал, что на теракты в Киеве надо отвечать аналогичными подрывами автомобилей «в Таганроге или Москве».

В июле 2018 года СК возбудил второе уголовное дело в отношении Гриценко, оно касалось его выступления ​в эфире одного из украинских телеканалов 16 июля 2014 года. По мнению ведомства, тогда он «выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов».

Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Украины Гриценко участвовал в первом туре президентских выборов, которые прошли 31 марта, и набрал 6,91% голосов.

Теги: Терроризм, Следственный комитет, заочный арест, Анатолий Гриценко
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