СК потребовал заочного ареста экс-министра обороны Украины Гриценко

Поводом для возбуждения дела стало выступление Гриценко в эфире канала «112 Украина» 2 июля 2017 года. Комментируя случившийся в июне подрыв автомобиля в Киеве, в котором ​погиб командир спецназа главного управления разведки Минобороны Максим Ша​повал, он заявил о необходимости ответить на «демонстративные, показательные и наглые убийства украинских офицеров». Тогда Гриценко сказал, что на теракты в Киеве надо отвечать аналогичными подрывами автомобилей «в Таганроге или Москве».

В июле 2018 года СК возбудил второе уголовное дело в отношении Гриценко, оно касалось его выступления ​в эфире одного из украинских телеканалов 16 июля 2014 года. По мнению ведомства, тогда он «выступил с публичным призывом к осуществлению террористической деятельности на территории Российской Федерации путем подрыва железнодорожных поездов».

Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны Украины Гриценко участвовал в первом туре президентских выборов, которые прошли 31 марта, и набрал 6,91% голосов.