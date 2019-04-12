СК потребовал заочного ареста экс-министра обороны Украины Гриценко

Следственный комитет обратился в Басманный суд Москвы с просьбой заочно арестовать экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которого обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности на территории России. Об этом РБК рассказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.
«В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании в отношении А.Гриценко заочной меры пресечения в виде заключения под стражу. Он объявлен в международный розыск», — сказала она.
«Не комментируем», — заявила РБК официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Уголовное дело в отношении Гриценко в России было возбуждено еще в декабре 2017 года. В его действиях были выявлены признаки публичного призыва к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК).