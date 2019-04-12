Песков заявил о непричастности Путина к изменению меры пресечения Калви

Президент Владимир Путин не может и не собирается вмешиваться в следственные действия по делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Президент не мог и не может, и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия или в судебные действия», — сказал Песков. Он добавил, что Кремль тщательно избегал каких-либо оценок.

Отвечая на вопрос, повлияли ли на решения суда поручительства за Калви и возможное отсутствие на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представителей бизнеса США, Песков заявил, что «это никакой роли не сыграло».

11 апреля суд перевел Калви, обвиняемого в мошенничестве на 2,5 млрд руб., под домашний арест. Позднее ему продлили меру пресечения до 14 июля.