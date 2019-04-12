Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд руб., на три месяца. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.

Ранее в пятницу ТАСС сообщил, что адвокат основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви Дмитрий Клеточкин просил суд отпустить своего подзащитного под подписку о невыезде или залог в 5 млн руб.

Следователь выступила против залога, отметив, что нанесенный ущерб значительно превышает названную стороной защиты сумму.​ «Он может сесть в консульский автомобиль, и больше мы его никогда не увидим», — прокомментировала она просьбу отпустить Калви под подписку о невыезде.

Потерпевшая сторона также выступила против смягчения меры пресечения.