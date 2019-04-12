Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,42 -0,20 EUR Бирж. 72,82 +0,09 Brent 71,38 +0,54% USD Нал. 64,92 64,13 EUR Нал. 73,28 72,42 USD ЦБ 64,40 -0,34 EUR ЦБ 72,66 -0,29 EUR/USD 1,1302 +0,0049 BTC/USD Бирж. 5 045,10 -22,90 IMOEX 2 568,95 +0,69% RTSI 1 256,28 +0,89% DJIA 26 143,05 -0,05% Nasdaq 7 947,36 -0,21%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Норникель ₽16 872,56 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,44%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Норникель ₽16 872,56 (+17,24%) прогноз Sberbank Investment Research к 20.03.20 Купить
Alphabet $1 400 (+15,44%) прогноз Credit Suisse к 05.02.20 Купить
L Brands $28 (+3,74%) прогноз UBS к 10.04.20 Купить
АЛРОСА ₽130 (+38,15%) прогноз БКС к 31.12.19 Купить
Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Лента новостей
Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 64,4 (-0,34) Quote, 11 апр, 13:46
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 72,66 (-0,29) Quote, 11 апр, 13:46
Большинство россиян уверены в лидерстве страны в космосе Общество, 11:53 Масштабная реконструкция: как изменится Московское энергетическое кольцо Партнерский материал, 11:44 Наталья Климчук — о том, зачем делать фестиваль дизайна с женщинами Спецпроект РБК PINK, 11:43 Минздрав ответил на данные о зарплатах в российских больницах Общество, 11:39 В Казани после избиении подростка сверстниками возбудили дело Общество, 11:35 Биржа Bithumb потеряла $180 млн за год Крипто, 11:27 Хакеры Anonymous пригрозили властям Британии после ареста Ассанжа Общество, 11:26 СК потребовал заочного ареста экс-министра обороны Украины Гриценко Общество, 11:25 В России пройдет благотворительный показ фильма «Война Анны» Партнерский материал, 11:24 Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit Финансы, 11:11 Отраслевое сообщество проанализирует работу Росрыболовства Партнерский материал, 11:00 Овечкин догнал Бобби Халла по количеству голов в Кубке Стэнли Спорт, 10:59 Рогозин преобразовал санируемый Фондсервисбанк в Роскосмосбанк Финансы, 10:59 Пустые угрозы: почему Россия не контролирует исполнение своих санкций Мнение, 10:56
«Дело Baring Vostok» ,  
0 
Суд продлил домашний арест Калви до 14 июля

Басманный суд Москвы продлил срок домашнего ареста основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве на 2,5 млрд руб., на три месяца. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Калви до 14 июля 2019 года», — заявила она.

Ранее в пятницу ТАСС сообщил, что адвокат основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви Дмитрий Клеточкин просил суд отпустить своего подзащитного под подписку о невыезде или залог в 5 млн руб.

Следователь выступила против залога, отметив, что нанесенный ущерб значительно превышает названную стороной защиты сумму.​ «Он может сесть в консульский автомобиль, и больше мы его никогда не увидим», — прокомментировала она просьбу отпустить Калви под подписку о невыезде.

Потерпевшая сторона также выступила против смягчения меры пресечения.

Финансы
Суд перевел Майкла Калви под домашний арест

В четверг, 11 апреля, суд удовлетворил ходатайство СК, отпустив Калви из СИЗО под домашний арест. Срок домашнего ареста установили до субботы, 13 апреля. Позднее следствие попросило продлить данную меру пресечения на три месяца.

Майкла Калви и других фигурантов дела задержали в Москве 15 февраля. Как полагает следствие, основатель Baring Vostok убедил акционера банка «Восточный» принять акции International Financial Technology Group в счет долга у «Первого коллекторского бюро», завысив стоимость бумаг с 600 тыс. до 3 млрд руб.
 

Теги: адвокат, Майкл Калви, подписка о невыезде, залог, новости РБК
Материалы по теме
Baring Vostok понадеялся на перевод партнеров Калви под домашний арест
Общество
Следствие попросило суд продлить домашний арест Калви до июля
Общество
Орешкин назвал перевод Калви под домашний арест хорошим знаком
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter