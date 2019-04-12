Аваков заявил об усилении охраны Зеленского со стороны МВД Украины

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция усилила охрану кандидата в президенты Владимира Зеленского перед вторым туром выборов. Он этом он сообщил УНИАН.

«Эта охрана у него действовала еще с первого тура, просто когда Зеленский вышел во второй тур, мы, безусловно, усилили эту охрану», — сказал он.

В штабе Зеленского сообщали, что в интернете появилось видео, по сюжету которого кандидата в президенты сбивает грузовая фура. При этом отмечалось, что оно было опубликовано в связанном с украинским лидером Петром Порошенко Telegram-канале. «Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану», — сказали в штабе.

В связи с этим Национальная полиция возбудила уголовное дело по по ч. 2 ст. 346 УК Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). При этом в штабе Порошенко заявляли, что непричастны к этому видео, как и администрация главы государства.