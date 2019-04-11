Полиция Украины возбудила дело из-за ролика со сбитым Зеленским

Уголовное производство открыто по статье об угрозе государственному или общественному деятелю. Штаб Зеленского настаивает, что этот ролик появился в связанном с Порошенко телеграм-канале

Фото: Анна Марченко / ТАСС

Национальная полиция Украины сообщила в Facebook, что открыла уголовное производство из-за распространения ролика, на котором «одного из кандидатов на пост президента Украины» сбивает грузовик.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 346 УК Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). Санкции по этой статье — от четырех до семи лет лишения свободы.

«Сейчас проводится проверка, в рамках которой полиция выясняет обстоятельства появления этого видео и лиц, причастных к его заказу, изготовлению и распространению. Также готовится официальный запрос к представителям администраций соцсетей, которые распространили это видео, с целью его удаления», — сообщили в украинской полиции.

О распространении подобного ролика в соцсетях сообщил штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского. Видеозапись на момент публикации данной статьи все еще доступна в YouTube. Ролик заканчивается фразой: «У каждого своя дорога».