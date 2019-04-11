Штаб Порошенко заявил о непричастности к ролику со сбитым Зеленским

Штаб Порошенко заявил о непричастности к ролику со сбитым Зеленским

В штабе украинского президента Петра Порошенко заявили о непричастности к видеоролику, в котором грузовик сбивает шоумена Владимира Зеленского. Об этом Корреспондент.net сообщили в штабе.

«Ни администрация президента, ни штаб кандидата не имеют отношения», — сообщил собеседник издания.

Ранее 11 апреля в интернете появился ролик, смонтированный из предвыборной рекламы. В финале Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись «У каждого своя дорога». Команда актера отметила, что видео было опубликовано в Telegram-канале, связанном с Порошенко.

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство из-за распространения ролика. Дело возбудили по ч. 2 ст. 346 УК Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). В ведомстве заявили, что выясняют обстоятельства появления видео и устанавливают причастных к этому лиц.