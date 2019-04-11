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Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
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Выборы на Украине ,  
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Штаб Порошенко заявил о непричастности к ролику со сбитым Зеленским

В штабе украинского президента Петра Порошенко заявили о непричастности к видеоролику, в котором грузовик сбивает шоумена Владимира Зеленского. Об этом Корреспондент.net сообщили в штабе.

«Ни администрация президента, ни штаб кандидата не имеют отношения», — сообщил собеседник издания.

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Ранее 11 апреля в интернете появился ролик, смонтированный из предвыборной рекламы. В финале Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись «У каждого своя дорога». Команда актера отметила, что видео было опубликовано в Telegram-канале, связанном с Порошенко.

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство из-за распространения ролика. Дело возбудили по ч. 2 ст. 346 УК Украины (угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля). В ведомстве заявили, что выясняют обстоятельства появления видео и устанавливают причастных к этому лиц.

Зеленский и Порошенко примут участие во втором туре президентских выборов, который состоится 21 апреля. Согласно опросу социологической компании «Рейтинг», опубликованному 11 апреля, актера готовы поддержать 61% определившихся с выбором, а действующего президента — 24%.

Теги: Украина, Выборы, Петр Порошенко
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