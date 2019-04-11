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На Украине распространили ролик со сбитым фурой Зеленским

В Cети появилось видео, согласно сюжету которого кандидата в президенты Украины, актера Владимира Зеленского, сбивает грузовая фура. ​Сообщение об этом размещено на официальном сайте Зеленского.

Указано, что видео появилось в Telegram-канале, связанным с президентом Петром Порошенко.

«Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после... Что будет завтра? Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану», — говорится в сообщении.

Видео смонтировано на основании одного из последних рекламных роликов Зеленского.

В альтернативном видео, распространенном через Telegram, из этого ролика взята финальная часть — улыбающегося Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись «У каждого своя дорога».

Видео: Команда Зеленского / YouTube

7 апреля на официальной странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook была опубликована ссылка на его новый сайт — euua.org.

Содержание сайта открывается только после регистрации, подтвердить которую необходимо с помощью СМС. Получить подтверждение при этом можно только на украинские мобильные номера (зарегистрироваться с мобильного номера российских операторов невозможно). В СМС приходит ссылка на канал «Європейське майбутнє України» («Европейское будущее Украины») в Viber и Telegram, говорится в сообщении команды Зеленского и в публикациях украинских СМИ. Ссылка на ролик была опубликована в этом Telegram-канале. Видеоролик действительно размещен в Telegram-канале «​Європейське майбутнє України», убедился корреспондент РБК.

Второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля.

Теги: Петр Порошенко
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