На Украине распространили ролик со сбитым фурой Зеленским

На Украине распространили ролик со сбитым фурой Зеленским

В Cети появилось видео, согласно сюжету которого кандидата в президенты Украины, актера Владимира Зеленского, сбивает грузовая фура. ​Сообщение об этом размещено на официальном сайте Зеленского.

Указано, что видео появилось в Telegram-канале, связанным с президентом Петром Порошенко.

«Непонятно, Петр Алексеевич наслаждается кадром, как фура сбивает Владимира Зеленского, или может он получает удовольствие от белой дорожки, которая появляется после... Что будет завтра? Ясно одно: наша команда порекомендует Владимиру усилить охрану», — говорится в сообщении.

Видео смонтировано на основании одного из последних рекламных роликов Зеленского.

В альтернативном видео, распространенном через Telegram, из этого ролика взята финальная часть — улыбающегося Зеленского сбивает фура, после чего на экране появляется надпись «У каждого своя дорога».