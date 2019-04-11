Глава МВД Эквадора назвала плохим психическое состояние Ассанжа

Глава МВД Эквадора ​Мария Паула Ромо рассказала, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в плохом психическом и физическом состоянии. Об этом сообщает Associated Press.

По ее словам, его здоровье ухудшилось во время его многолетнего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. При этом она отметила, что он вел себя агрессивно, «в том числе размазывая фекалии по стенам посольства».

Ранее Эквадор отозвал у Ассанжа право на убежище и отменил решение о предоставлении ему гражданства. Президент страны Ленин Морено пояснил, что это было сделано из-за неоднократных нарушений со стороны основателя WikiLeaks норм международной конвенции и его поведения в стенах посольства. Ассанж находился в посольстве Эквадора с 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании, и США, где ему грозит срок за публикацию документов Госдепа.