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Преследование Ассанжа ,  
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Глава МВД Эквадора назвала плохим психическое состояние Ассанжа

Глава МВД Эквадора ​Мария Паула Ромо рассказала, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж находится в плохом психическом и физическом состоянии. Об этом сообщает Associated Press.

По ее словам, его здоровье ухудшилось во время его многолетнего пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне. При этом она отметила, что он вел себя агрессивно, «в том числе размазывая фекалии по стенам посольства».

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Как изменился Джулиан Ассанж за семь лет жизни в посольстве Эквадора

Ранее Эквадор отозвал у Ассанжа право на убежище и отменил решение о предоставлении ему гражданства. Президент страны Ленин Морено пояснил, что это было сделано из-за неоднократных нарушений со стороны основателя WikiLeaks норм международной конвенции и его поведения в стенах посольства. Ассанж находился в посольстве Эквадора с 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании, и США, где ему грозит срок за публикацию документов Госдепа.

Политика
По данным WikiLeaks: что публиковала организация Ассанжа

Полиция Лондона днем 11 апреля задержала Ассанжа. Вестминстерский суд признал его виновным в нарушении условий освобождения под залог, за что ему грозит до 12 месяцев тюрьмы.

Теги: Эквадор, Джулиан Ассанж, здоровье
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