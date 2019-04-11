По данным WikiLeaks: что публиковала организация Ассанжа

По данным WikiLeaks: что публиковала организация Ассанжа

11 апреля в Лондоне задержали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в США. Самые громкие материалы, опубликованные порталом, — в обзоре РБК

Джулиан Ассанж (Фото: Henry Nicholls / Reuters)