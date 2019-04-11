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Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
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Преследование Ассанжа ,  
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По данным WikiLeaks: что публиковала организация Ассанжа
11 апреля в Лондоне задержали основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Он скрывался в посольстве Эквадора, опасаясь экстрадиции в США. Самые громкие материалы, опубликованные порталом, — в обзоре РБК
Джулиан Ассанж (Фото: Henry Nicholls / Reuters)
  • Публикации WikiLeaks появились в 2006 году, первое время они были посвящены происходящему в африканских странах.
  • В 2010 году WikiLeaks опубликовал так называемое иракское досье — сотни тысяч документов, касавшихся операции американских военных в этой стране. Документы были датированы 2004–2009 годами и свидетельствовали в том числе о гибели десятков тысяч мирных жителей Ирака. Часть документов об иракской кампании была передана организации аналитиком американской разведки в Ираке Брэдли Мэннингом, информатора задержали спустя три месяца и позже приговорили к 35 годам лишения свободы за передачу секретных данных. В заключении Мэннинг заявил о смене пола и сменил имя на Челси. В 2017-м она вышла на свободу после того, как президент Барак Обама смягчил ей наказание.
  • В 2011 году сайт начал публиковать документы о заключенных военной тюрьмы США на базе в заливе Гуантанамо, открытой в 2002 году. Тюрьму, руководство которой неоднократно обвинялось правозащитными организациями в применении пыток, собирался закрыть президент Барак Обама. Сменивший его на посту Дональд Трамп отменил это решение.
  • В 2014 году WikiLeaks опубликовал секретный доклад заместителя госсекретаря США Уильяма Бернса от 2008 года о возможном расширении НАТО на восток. В документе указывалось, что вступление Украины в НАТО может осложнить отношения страны с Россией.
  • В 2016 году последовали разоблачения Агентства национальной безопасности (АНБ) США. Опубликованные WikiLeaks документы свидетельствовали о том, что АНБ на протяжении нескольких лет прослушивало телефонные разговоры мировых лидеров, включая канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози (занимал пост главы государства с 2007 по 2012 год. — РБК).
  • В 2016 году, незадолго до президентских выборов в США, WikiLeaks опубликовал электронную переписку ряда членов Демократической партии, экс-госсекретаря, кандидата на пост президента Хиллари Клинтон и главы ее избирательного штаба Джона Подесты. Клинтон связывает эту публикацию с возможным вмешательством России в американские выборы, а саму организацию — с Москвой.
  • В 2017 году вышла аналогичная публикация, которая содержала 21 тыс. писем предвыборного штаба Макрона.
  • В том же году последовал ряд публикаций WikiLeaks под названием Valut 7 о спецподразделении ЦРУ, которое использовало для шпионажа телевизоры, телефоны и антивирусы.
Авторы: Анастасия Антипова, Юлия Сапронова
Теги: WikiLeaks, Джулиан Ассанж
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