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Преследование Ассанжа ,  
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Президент Эквадора объяснил отзыв у Ассанжа права на убежище
Решение Эквадора отозвать у основателя WikiLeaks право на убежище стало основанием для его ареста. С 2012 года Джулиан Ассанж находился на территории эквадорского посольства в Лондоне
Ленин Морено (Фото: Daniel Tapia / Reuters)

Президент Эквадора Ленин Морено в своем видеообращении объяснил, почему были отозваны права на убежище у о​снователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

По словам главы государства, решение последовало в связи с неоднократными нарушениями со стороны Ассанжа норм международной конвенции. Как заявил Морено, основатель WikiLeaks

  • нарушил международное правило не вмешиваться во внутренние дела других государств, продолжая через WikiLeaks распространять конфиденциальные документы (в последний раз в январе, когда были опубликованы секретные документы Ватикана);
  • установил в посольстве неразрешенное «электронное оборудование»;
  • блокировал камеры наблюдения в дипмиссии Эквадора;
  • плохо обращался с охранниками посольства;
  • получал несанкционированный доступ к документам дипмиссии;
  • пользовался мобильным телефоном для коммуникации с миром.

Видео: Ruptly

В свою очередь, министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия на пресс-конференции в четверг объявил об отмене решения о предоставлении Ассанжу эквадорского гражданства.

Общество
Ассанжа арестовали в Лондоне

В четверг британская полиция задержала Ассанжа, который с 2012 года находился в посольстве Эквадора в Лондоне. Это произошло после того, как Эквадор отозвал у него право на убежище.

Ареста и выдачи Ассанжа добиваются сразу две страны: Швеция — по обвинениям в изнасиловании, а США — за публикацию материалов Госдепа. Лондон заверил эквадорские власти, что не экстрадирует его в страны, где разрешена смертная казнь.​

Авторы: Мария Бондаренко, Иван Ткачёв
Теги: Джулиан Ассанж, WikiLeaks
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