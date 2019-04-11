Президент Эквадора объяснил отзыв у Ассанжа права на убежище

Президент Эквадора Ленин Морено в своем видеообращении объяснил, почему были отозваны права на убежище у основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
По словам главы государства, решение последовало в связи с неоднократными нарушениями со стороны Ассанжа норм международной конвенции. Как заявил Морено, основатель WikiLeaks
- нарушил международное правило не вмешиваться во внутренние дела других государств, продолжая через WikiLeaks распространять конфиденциальные документы (в последний раз в январе, когда были опубликованы секретные документы Ватикана);
- установил в посольстве неразрешенное «электронное оборудование»;
- блокировал камеры наблюдения в дипмиссии Эквадора;
- плохо обращался с охранниками посольства;
- получал несанкционированный доступ к документам дипмиссии;
- пользовался мобильным телефоном для коммуникации с миром.
В свою очередь, министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия на пресс-конференции в четверг объявил об отмене решения о предоставлении Ассанжу эквадорского гражданства.