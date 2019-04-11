Президент Эквадора объяснил отзыв у Ассанжа права на убежище

Президент Эквадора объяснил отзыв у Ассанжа права на убежище

Решение Эквадора отозвать у основателя WikiLeaks право на убежище стало основанием для его ареста. С 2012 года Джулиан Ассанж находился на территории эквадорского посольства в Лондоне

Ленин Морено (Фото: Daniel Tapia / Reuters)

Президент Эквадора Ленин Морено в своем видеообращении объяснил, почему были отозваны права на убежище у о​снователя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

По словам главы государства, решение последовало в связи с неоднократными нарушениями со стороны Ассанжа норм международной конвенции. Как заявил Морено, основатель WikiLeaks

нарушил международное правило не вмешиваться во внутренние дела других государств, продолжая через WikiLeaks распространять конфиденциальные документы (в последний раз в январе, когда были опубликованы секретные документы Ватикана);

установил в посольстве неразрешенное «электронное оборудование»;

блокировал камеры наблюдения в дипмиссии Эквадора;

плохо обращался с охранниками посольства;

получал несанкционированный доступ к документам дипмиссии;

пользовался мобильным телефоном для коммуникации с миром.

Видео: Ruptly

В свою очередь, министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия на пресс-конференции в четверг объявил об отмене решения о предоставлении Ассанжу эквадорского гражданства.