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Золото $1 415 (+8,81%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
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Дело клана Арашуковых ,  
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Прокурор сообщил о 17 фигурантах дела Рауля Арашукова о хищении газа

Следственный комитет России (СКР) установил 17 фигурантов дела о хищении газа на 31 млрд руб., по которому проходит советник главы «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Об этом сообщила прокурор на заседании в Мосгорсуде, передает ТАСС.

«Хочу обратить внимание, что по делу привлекается 17 обвиняемых, если следствием не проводятся следственные действия с четырьмя обвиняемыми, это не свидетельствует о том, что следствие ничего не делает», — сказала она. Прокурор добавила, что СКР не допускает затягивание расследования дела.

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СК предъявил Раулю Арашукову обвинение в хищении газа на 31 млрд руб.

Мосгорсуд также признал законным продление ареста Арашукову и сотрудникам подразделений «Газпром межрегионгаз» и «Газпром газораспределение» Игорю Травинову, Николаю Романову и Гузеру Хашукаеву. В конце марта Басманный суд продлил им арест до 30 июня.

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Дело клана Арашуковых: главные действующие лица

Следствие полагает, что Рауль Арашуков является главой преступного сообщества, которое действовало с 2002 года на Северном Кавказе. По версии СК, он назначал своих подельников на ключевые посты в газовой отрасли. Он не признает свою вину.

Суд также арестовал его сына, сенатора Рауфа Арашукова по обвинению в участии в преступном сообществе, причастности к двум убийствам и давлении на свидетеля. В середине марта суд также постановил временно отстранить его от должности члена Совфеда.

Теги: Рауль Арашуков, Мосгорсуд, уголовное дело, фигуранты
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