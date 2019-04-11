Прокурор сообщил о 17 фигурантах дела Рауля Арашукова о хищении газа

Следственный комитет России (СКР) установил 17 фигурантов дела о хищении газа на 31 млрд руб., по которому проходит советник главы «Газпром межрегионгаз» Рауль Арашуков. Об этом сообщила прокурор на заседании в Мосгорсуде, передает ТАСС.

«Хочу обратить внимание, что по делу привлекается 17 обвиняемых, если следствием не проводятся следственные действия с четырьмя обвиняемыми, это не свидетельствует о том, что следствие ничего не делает», — сказала она. Прокурор добавила, что СКР не допускает затягивание расследования дела.

Мосгорсуд также признал законным продление ареста Арашукову и сотрудникам подразделений «Газпром межрегионгаз» и «Газпром газораспределение» Игорю Травинову, Николаю Романову и Гузеру Хашукаеву. В конце марта Басманный суд продлил им арест до 30 июня.