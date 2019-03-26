Суд продлил арест Раулю Арашукову по делу о хищении газа на 31 млрд руб.

Суд продлил арест Раулю Арашукову по делу о хищении газа на 31 млрд руб.

Басманный суд Москвы продлил до 30 июня срок ареста советнику главы «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову по делу о хищении газа на 31 млрд руб. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева. Она отметила, что на такое же время продлен арест других фигурантов дела — сотрудников подразделений «Газпром межрегионгаза​» и «Газпром газораспределения» Игоря Травинова, Николая Романова и Гузера Хашукаева.

По версии следствия, Арашуков является лидером преступного сообщества, которое действовало на Северном Кавказе с 2002 года. Он назначал на ключевые посты в газовой отрасли региона своих подельников. Арашуков своей вины не признает. Суд также арестовал его сына, сенатора Рауфа Арашукова. Ему вменили в вину участие в преступном сообществе, давление на свидетеля и причастность к двум заказным убийствам. Суд временно отстранил его от должности члена Совета Федерации.

Помимо них задержали еще ряд сотрудников дочерних структур «Газпрома» в Ставрополье и Астрахани.