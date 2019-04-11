Эквадор отменил решение о предоставлении Ассанжу гражданства

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,49 +0,20 EUR Бирж. 72,61 +0,13 Brent 71,19 -0,20% USD Нал. 64,92 64,10 EUR Нал. 73,11 72,23 USD ЦБ 64,40 -0,34 EUR ЦБ 72,66 -0,29 EUR/USD 1,1256 -0,0015 BTC/USD Бирж. 5 065,00 -251,40 IMOEX 2 561,85 -0,65% RTSI 1 251,22 -0,89% DJIA 26 157,16 +0,03% Nasdaq 7 964,24 +0,70%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Золото $1 415 (+8,54%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+17,8%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Золото $1 415 (+8,54%) прогноз BNP Paribas к 31.12.20
Walmart $115 (+15,76%) прогноз CFRA к 01.04.20 Купить
Wells Fargo $56 (+17,8%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 12 апреля
USD ЦБ: 64,4 (-0,34) Quote, 13:46
Курс евро на 12 апреля
EUR ЦБ: 72,66 (-0,29) Quote, 13:46
Помощника умершего депутата Ковалева нашли мертвым в Госдуме Общество, 16:18 Почему покупатели элитных квартир выбирают новостройки с отделкой РБК и Элитная недвижимость, 16:17 Порошенко назвал Зеленского виртуальным кандидатом Политика, 16:17 Президент Эквадора объяснил отзыв у Ассанжа права на убежище Политика, 16:10 Суд перевел Майкла Калви под домашний арест Финансы, 16:05 Эквадор отменил решение о предоставлении Ассанжу гражданства Общество, 16:04 В Судане свергли президента аль-Башира Политика, 15:58 Госдума ввела штрафы для спортсменов и тренеров за допинг Общество, 15:57 «Сегодняшний тренд — естественность»: какая пластика популярна в России РБК и Helena Rubinstein, 15:48 На востоке Москвы троллейбус сбил ребенка Общество, 15:42 Водитель Соловчук в суде сообщил подробности драки с Кокориным и Мамаевым Общество, 15:35 Госдума приняла закон о выплатах детских пособий по месту проживания Общество, 15:27 Путин заявил о выходе ракеты «Сармат» на завершающую стадию испытаний Политика, 15:22 Источники для роста: какие бывают кредиты для бизнеса РБК и ВТБ, 15:19
Общество ,  
0 
Эквадор отменил решение о предоставлении Ассанжу гражданства

Решение о предоставлении эквадорского гражданства основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу отменено, сообщил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия.

«Решение о выдаче Ассанжу эквадорского гражданства приостановлено из-за различных нарушений», — сказал министр.

О том, что Ассанж получил гражданство Эквадора, стало известно в январе 2018 года. Также у основателя WikiLeaks есть австралийский паспорт.

Общество
Ассанжа арестовали в Лондоне

Ранее 11 апреля Ассанжа арестовали в Лондоне, после того как у него отозвали право на убежище, предоставленное Эквадором. Он находился в посольстве латиноамериканской страны с 2012 года, с тех пор, как попросил убежища во избежание экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании, или США, где ему грозит срок за публикацию документов Госдепа. Лондон заверил эквадорские власти, что не экстрадирует его в страну, где разрешена смертная казнь.

5 апреля WikiLeaks со ссылкой на высокопоставленный источник сообщила, что Ассанжа в течение «нескольких часов или дней» выдворят из посольства. Летом 2018 года президент Эквадора Ленин Морено говорил, что вступил в переговоры с Лондоном об отзыве политического убежища для Ассанжа.

Видео: Ruptly

Теги: Эквадор, Джулиан Ассанж, гражданство
Материалы по теме
Опубликовано видео задержания Ассанжа. Узнать его сложно
Общество
Сноуден назвал задержание Ассанжа черным днем для свободы слова
Общество
Кремль выразил надежду на соблюдение прав арестованного в Лондоне Ассанжа
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter