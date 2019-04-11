Эквадор отменил решение о предоставлении Ассанжу гражданства

Решение о предоставлении эквадорского гражданства основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу отменено, сообщил в ходе пресс-конференции министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия.

«Решение о выдаче Ассанжу эквадорского гражданства приостановлено из-за различных нарушений», — сказал министр.

О том, что Ассанж получил гражданство Эквадора, стало известно в январе 2018 года. Также у основателя WikiLeaks есть австралийский паспорт.

Ранее 11 апреля Ассанжа арестовали в Лондоне, после того как у него отозвали право на убежище, предоставленное Эквадором. Он находился в посольстве латиноамериканской страны с 2012 года, с тех пор, как попросил убежища во избежание экстрадиции в Швецию, где его обвиняли в изнасиловании, или США, где ему грозит срок за публикацию документов Госдепа. Лондон заверил эквадорские власти, что не экстрадирует его в страну, где разрешена смертная казнь.