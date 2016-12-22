Джулиан Ассанж получил гражданство Эквадора

Джулиан Ассанж получил эквадорское гражданство, номер его паспорта занесен в соответствующие базы данных, сообщило El Universo. С 2012 года Ассанж остается в посольстве Эквадора в Лондоне из-за угрозы ареста британской полицией

Джулиан Ассанж (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил эквадорское гражданство, сообщает издание El Universo со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, Ассанж, у которого австралийское гражданство, получил паспорт Эквадора за номером 1729926483 еще в декабре 2017 года.

Этот номер совпадает с персональными данными Джулиана Ассанжа, указанными в реестре гражданских документов Эквадора.

Однако Министерство иностранных дел Эквадора в своем заявлении по поводу ситуации с Джулианом Ассанжем информацию о получении им гражданства не подтвердило, отметив только, что нынешнее правительство не отказывается от обязательств предоставить ему убежище и будет продолжать поиск «альтернатив для разрешения унаследованной [от предыдущего правительства] ситуации» в рамках международного и британского законодательств.

МИД Эквадора также уведомил, что не намерен комментировать «слухи или иную непроверенную информацию», связанную с Ассанжем.

​​Ассанж с 2012 года находится на территории посольства Эквадора в Лондоне. Он попросил политического убежища, так как опасался экстрадиции в США, где против него шло расследование из-за разглашения секретной информации в материалах WikiLeaks. Покинуть посольство Эквадора он не может, так как в Британии выдан действующий ордер на его арест.

Ассанж мог бы покинуть здание посольства Эквадора в Лондоне, если бы получил дипломатический иммунитет, однако МИД Великобритании отклонил просьбу Эквадора предоставить ему такой статус, сообщало издание The Guardian со ссылкой на слова представителя британского внешнеполитического ведомства. «Эквадор знает, что для решения этой проблемы Джулиан Ассанж должен предстать перед британским правосудием», — сказал пресс-секретарь МИД Великобритании.

Глава МИД Эквадора Мария Фернанда Эспиноса 10 января заявила, что Кито ищет посредника, чтобы договориться с Британией и организовать переезд Ассанжа из посольства в Лондоне.

Сам Ассанж отреагировал на сообщения о получении нового гражданства в Twitter, разместив фотографию в форме сборной Эквадора по футболу.

Ордер на арест основателя WikiLeaks был выдан Вестминстерским магистратским судом в июне 2012 года. Тогда Ассанж не явился на заседание суда, который должен был рассматривать вопрос о его причастности к совершению сексуальных преступлений на территории Швеции ​в 2010 году.

Шведская прокуратура тогда вела проверку из-за подозрений в его причастности к изнасилованию и домогательствам и направила в Лондон запрос на экстрадицию Ассанжа.

Узнав о том, что он объявлен в розыск, Ассанж добровольно явился в полицию, где был допрошен и выпущен под залог. Находясь под залогом, Ассанж обратился в посольство Эквадора. Летом 2017 года прокуратура Швеции отменила свой ордер на арест Ассанжа по делу о преступлениях сексуального характера, однако британская полиция пообещала, что арестует основателя WikiLeaks после выхода из посольства Эквадора.