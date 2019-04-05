WikiLeaks заявила о скором выселении Ассанжа из посольства Эквадора

WikiLeaks заявила о скором выселении Ассанжа из посольства Эквадора

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в течение «нескольких часов или дней» выдворят из посольства Эквадора в Лондоне. Об этом говорится в сообщении организации в Twitter.

WikiLeaks ссылается на высокопоставленный источник в Эквадоре. По его данным, в качестве предлога для выселения Ассанжа будет использован скандал с офшорными бумагами, который затрагивает эквадорского президента Ленина Морено.

По данным источника WikiLeaks, Эквадор уже договорился с Великобританией об аресте Ассанжа.

В свою очередь МИД Эквадора назвал эту информацию слухами и отказался ее комментировать, передает El Commercio.