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«Дело Baring Vostok» ,  
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Калви сравнил бегство из России с самоуничтожением

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда заявил, что вопрос его невиновности — это вопрос чести и репутации. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я даже более чем заявители заинтересован в исходе этого дела. Бегство свойственно виновным. Для меня бегство из России в связи с данным делом равноценном признанию своей вины и самоуничтожению», — сказал он.

По словам Калви, речь в обвинении идет о бизнес-споре, который возник задолго до его ареста. «Мне остается только сожалеть, что одна из сторон этого спора выбрала весьма своеобразный способ обоснования своих интересов. <...> То, что должно разрешаться в открытом коммерческом суде, к сожалению, стало предметом уголовного преследования», — заявил он.

Общество
Майкла Калви подготовили к домашнему аресту

Основатель Baring Vostok заявил, что несмотря на «корпоративный конфликт, который вылился в уголовное преследование», он «по-прежнему верит в инвестиционный потенциал России». Калви попросил суд поверить в его «желание доказать свою невиновность» и пообещал полностью исполнять условия следователей под домашним арестом.

Майкла Калви и еще нескольких фигурантов дела задержали в Москве 15 февраля. По версии следствия, основатель Baring Vostok убедил акционера банка «Восточный» принять акции International Financial Technology Group в счет долга у «Первого коллекторского бюро», при этом завысив стоимость бумаг с 600 тыс. до 3 млрд руб.

10 апреля стало известно, что СК попросил Басманный суд перевести Калви под домашний арест. По данным «Коммерсанта», постановление о ходатайстве было подписано еще 1 апреля. Следователи аргументировали свое решение тем, что Калви «обладает устойчивыми социальными связями в Москве». Кроме того, у основателя инвестфонда на иждивении трое малолетних детей и есть недвижимость в столице, указали в СК.

Теги: Baring Vostok, Майкл Калви, Басманный суд
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