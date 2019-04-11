Калви сравнил бегство из России с самоуничтожением

Основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви на заседании Басманного суда заявил, что вопрос его невиновности — это вопрос чести и репутации. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я даже более чем заявители заинтересован в исходе этого дела. Бегство свойственно виновным. Для меня бегство из России в связи с данным делом равноценном признанию своей вины и самоуничтожению», — сказал он.

По словам Калви, речь в обвинении идет о бизнес-споре, который возник задолго до его ареста. «Мне остается только сожалеть, что одна из сторон этого спора выбрала весьма своеобразный способ обоснования своих интересов. <...> То, что должно разрешаться в открытом коммерческом суде, к сожалению, стало предметом уголовного преследования», — заявил он.

Основатель Baring Vostok заявил, что несмотря на «корпоративный конфликт, который вылился в уголовное преследование», он «по-прежнему верит в инвестиционный потенциал России». Калви попросил суд поверить в его «желание доказать свою невиновность» и пообещал полностью исполнять условия следователей под домашним арестом.