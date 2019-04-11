«Коммерсантъ» выяснил аргументы СК для перевода Калви под домашний арест

По мнению следователей, у арестованного основателя Baring Vostok, отца трех малолетних детей есть «устойчивые социальные связи» и недвижимость в Москве. Ходатайство СК суд рассмотрит 11 апреля

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Следственном комитете (СК) подписали постановление о ходатайстве перед судом об изменении меры пресечения арестованному основателю Baring Vostok Майклу Калви еще 1 апреля, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Калви «обладает устойчивыми социальными связями в Москве», а также имеет постоянное место работы и жительства, занят развитием инвестпроектов и оказывает благотворительную помощь различным фондам, перечисляет издание аргументы, приведенные СК.

Кроме того, следователи указали на то, что у Калви на иждивении трое малолетних детей и есть недвижимость в столице. Вышеперечисленное дает основания для изменения меры пресечения, пишет газета.​

По информации издания, следствие просит, чтобы Калви отбывал домашний арест в ЖК «Советник» на улице Большая Дмитровка, ему нельзя будет пользоваться средствами связи и интернетом (за исключением вызова экстренных служб), а общаться разрешат только с адвокатами и близкими родственниками.