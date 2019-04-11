Суд поставил вопрос о возврате дела Нины Масляевой в прокуратуру

Суд поставил вопрос о возврате дела Нины Масляевой в прокуратуру

Судья Мещанского суда Москвы Татьяна Изотова публично высказалась о возврате дела экс-главбуха «Седьмой студии» Нины Масляевой в прокуратуру для устранения нарушений, передает корреспондент РБК.

Судья сослалась на ст. 237 УПК, не уточнив, на каком именно основании дело должно быть возвращено прокурору. Гособвинитель возражала против возврата.

Фигурантам дела «Седьмой студии» во главе с режиссером Кириллом Серебренниковым вменяется мошенничество с госсубсидиями Минкультуры на сумму 133 млн руб. В отношении Масляевой дело выделено в отдельное производство, поскольку она единственная из фигурантов признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием.

8 апреля суд перевел Серебренникова и двух других фигурантов дела — руководителя департамента господдержки искусства Минкультуры Софью Апфельбаум и бывшего гендиректора студии Юрия Итина — из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.