Reuters сообщил об уходе в отставку президента Судана

Омар аль-Башир покинул свой пост, утверждают источники агентства. Ранее военные Судана приняли решение отстранить президента и распустить правительство на фоне массовых протестов, продолжающихся с декабря 2018 года

Омар аль-Башир (Фото: Mohamed Nureldin Abdallah / Reuters)

Президент Судана Омар аль-Башир ушел в отставку на фоне массовых протестов в стране, сейчас ведутся консультации по созданию переходного военного совета для управления республикой. Об этом сообщают источники Reuters в правительстве Судана, а также губернатор одной из провинций страны.

Министр промышленности провинции Северный Дарфур Адель Махджуб Хусейн заявил телеканалу Al-Hadath, что все высшие военные чины прибыли в столицу Хартум, чтобы «заставить аль-Башира покинуть свой пост».

Командование армии Судана провело встречу 11 апреля в Хартуме, на которой было решено отстранить аль-Башира и его окружение от власти, а также распустить правительство. По данным СМИ, после этого были арестованы премьер-министр страны Мухаммад Тахир Айла, бывший вице-президент Али Осман Таха, губернатор провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хуссейн и охрану президента.

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