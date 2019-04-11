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Политика ,  
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В Совфеде назвали неконституционным военный переворот в Судане

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя произошедший в Судане военный переворот, напомнил о своей позиции непринятия неконституционной смены власти. Об этом он написал в своем Facebook.

«Напомню свою принципиальную позицию отрицания сценариев неконституционной смены власти в принципе — будь то на Украине, в Турции, Сирии или где-то еще», — написал Косачев. По его словам, ответственные за переворот люди должны понимать, что такая смена власти является колоссальным риском для страны.

«Перестает действовать нарушенная конституция со всеми вытекающими из этого последствиями, включая верховенство конституционного принципа территориальной целостности страны», — отметил Косачев.

Политика
СМИ сообщили о военном перевороте в Судане

Военный переворот в Судане произошел 11 апреля после того, как командование армии республики приняло решение отстранить правящего более 25 лет президента Омара аль-Башира. По данным СМИ, военнослужащие уже взяли главу государства под домашний арест, также арестованы губернатор центральной провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хусейн и бывший вице-президент Али Осман Таха.

Протесты в Судане продолжаются с декабря 2018 года, изначально митингующие настаивали на понижении цен на хлеб, впоследствии демонстранты начали требовать отставки аль-Башира. В феврале президент распустил правительство и ввел в Судане режим чрезвычайного положения сроком на один год.

Теги: Судан, военный переворот, Констанин Косачев, Совет Федерации
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