В Совфеде назвали неконституционным военный переворот в Судане

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, комментируя произошедший в Судане военный переворот, напомнил о своей позиции непринятия неконституционной смены власти. Об этом он написал в своем Facebook.

«Напомню свою принципиальную позицию отрицания сценариев неконституционной смены власти в принципе — будь то на Украине, в Турции, Сирии или где-то еще», — написал Косачев. По его словам, ответственные за переворот люди должны понимать, что такая смена власти является колоссальным риском для страны.

«Перестает действовать нарушенная конституция со всеми вытекающими из этого последствиями, включая верховенство конституционного принципа территориальной целостности страны», — отметил Косачев.

Военный переворот в Судане произошел 11 апреля после того, как командование армии республики приняло решение отстранить правящего более 25 лет президента Омара аль-Башира. По данным СМИ, военнослужащие уже взяли главу государства под домашний арест, также арестованы губернатор центральной провинции Хартум Абдель Рахим Мохаммед Хусейн и бывший вице-президент Али Осман Таха.