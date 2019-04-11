Небензя заступился за постпреда Венесуэлы после просьбы Пенса уйти из ООН

Небензя заступился за постпреда Венесуэлы после просьбы Пенса уйти из ООН

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности по гуманитарной ситуации в Венесуэле заступился за венесуэльского коллегу Самуэля Монкаде после того, как вице-президент США Майк Пенс предложил Монкаде покинуть зал ООН.

«При всем уважении, господин посол, Вы не должны находиться здесь, вы должны вернуться к своему президенту и сказать, что его время вышло», — сказал Пенс, обращаясь к Монкаде, находящемуся в зале во время заседания. Вице-президент США также заявил, что хотел бы видеть в зале «представителя свободного венесуэльского правительства», сообщает ТАСС.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, получив слово сразу же после Пенса, выступил в защиту венесуэльского дипломата.

«Я не буду комментировать тон этого высказывания, но хочу сказать, что постоянный представитель Венесуэлы, который находится в зале, был назначен законным правительством своей страны, и его полномочия были подтверждены Генеральной ассамблеей ООН», — сказал Небензя.

Внеочередное заседание СБ ООН по гуманитарному кризису в Венесуэле было организовано по инициативе США. В ходе заседания Пенс пообещал, что Вашингтон приложит все усилия для того, чтобы «добиться перехода к демократии в Венесуэле», передает телеканал NBC.

Политическая ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом страны в знак несогласия с инаугурацией Николаса Мадуро, одержавшим победу на выборах президента страны в мае 2018 года. В поддержку Гуаидо выступили власти США, а также ряд латиноамериканских стран и Евросоюза. Американский Госдеп призвал действующего венесуэльского лидера Николаса Мадуро передать власть Гуаидо, на что тот в ответ разорвал дипломатические отношения с Вашингтоном.

​В свою очередь, власти Кубы, Турции, Китая и России назвали действия оппозиции Венесуэлы нелегитимными и выступили в поддержку действующего президента страны.

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Николасом Мадуро заявлял, что Москва будет поддерживать законные власти Венесуэлы. Кроме того, российский президент выразил готовность стать посредником между правительством Мадуро и оппозицией Венесуэлы.​

