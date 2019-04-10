Небензя не позволил постпреду Германии в ООН ограничить время выступления

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отказался ограничивать время своего выступления во время заседания Совета безопасности ООН.

В ходе заседания обсуждалась ситуация в Венесуэле. Во время него выступал вице-президент Майк Пенс, после слово передали дипломату из России. При этом постпред Германии Кристоф Хойсген, как представитель страны-председателя в Совете Безопасности, демонстративно перевернул в начале выступления Небензи песочные часы.

На это Небензя ответил, что Хойсген может «поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится». При этом российский постпред подчеркнул, что возьмет «столько времени, сколько мне нужно», (цитата по «РИА Новости»).

В ходе выступления Небензя, обращаясь к американскому дипломату, напомнил о праве народа Венесуэлы определять свою судьбу самостоятельно, не вмешиваясь в дела страны. Он указал, что если США хотят сделать «Америку великой», то нужно прекратить вмешиваться в дела других государств. «Вас за это будут уважать, ведь вы же не любите, когда вмешиваются в ваши дела», — добавил постпред.