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Госпереворот в Венесуэле ,  
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Небензя не позволил постпреду Германии в ООН ограничить время выступления

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя отказался ограничивать время своего выступления во время заседания Совета безопасности ООН.

В ходе заседания обсуждалась ситуация в Венесуэле. Во время него выступал вице-президент Майк Пенс, после слово передали дипломату из России. При этом постпред Германии Кристоф Хойсген, как представитель страны-председателя в Совете Безопасности, демонстративно перевернул в начале выступления Небензи песочные часы.

На это Небензя ответил, что Хойсген может «поворачивать ваши замечательные часы столько, сколько вам заблагорассудится». При этом российский постпред подчеркнул, что возьмет «столько времени, сколько мне нужно», (цитата по «РИА Новости»).

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В ходе выступления Небензя, обращаясь к американскому дипломату, напомнил о праве народа Венесуэлы определять свою судьбу самостоятельно, не вмешиваясь в дела страны. Он указал, что если США хотят сделать «Америку великой», то нужно прекратить вмешиваться в дела других государств. «Вас за это будут уважать, ведь вы же не любите, когда вмешиваются в ваши дела», — добавил постпред.

В апреле в начале своего председательства в Совбезе постпред Германии Кристоф Хойсген анонсировал два нововведения. В частности, было предложено открыть шторы зала Совета Безопасности, которые ранее всегда были закрытыми, а также возле места постпреда установить песочные часы, отсчитывающие чуть более 5 минут (лимит времени, рекомендуемый для выступления глав делегаций).

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Небензя назвал абсурдным ультиматум Евросоюза Венесуэле

Политическая обстановка в Венесуэле в январе текущего года, после того как лидер оппозиции, спикер Национального собрания Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя президентом в знак несогласия с инаугурацией Николаса Мадуро. Тогда он заявлял о намерении добиться проведения новых выборов, а свои действия назвал соответствующими Конституции страны. Гуаидо признали временным главой США и ряд стран Евросоюза. В поддержку действующего президента страны Николаса Мадуро выступили Россия, Турция, Куба. Мадуро обвинил оппозицию в попытке совершить государственный переворот, а Вашингтон — в попытке разделить Венесуэлу и разрушить ее демократию.

Теги: Василий Небензя, Генассамблея ООН
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