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Венесуэла объявила о выходе из Организации американских государств

Каракас объявил о решении выйти из состава Организации американских государств (ОАГ). Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Венесуэлы.

В сообщении отмечается, что это произойдет 27 апреля. В МИДе подчеркнули, что Венесуэла не может оставаться в организации, которая «стоит на коленях перед имперскими и господствующими интересами администрации США».

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В апреле 2017 года министр иностранных дел Венесуэлы Делси Родригес заявила о том, что страна решила выйти из ОАГ. Она отметила, что процедура выхода из организации займет два года. При этом в ОАГ посчитали, что выход Венесуэлы не является «решением». Нужно «редемократизировать» страну, говорили в организации.

В июне прошлого года ОАГ приняла резолюцию, позволяющую начать процесс приостановки членства Венесуэлы в организации. О необходимости сделать этот шаг до этого заявлял госсекретарь США Майк Помпео.

Теги: Венесуэла, ОАГ
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