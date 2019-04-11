В Совфеде отреагировали на призыв ПАСЕ к России вернуться и заплатить

Член международного комитета Совета Федерации Олег Морозов счел проблематичным возвращение России к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) без внесения поправок в регламент организации, гарантирующих отмену санкций против национальных делегаций.
По его словам, факт подобного обращения является свидетельством заинтересованности большинства национальных делегацией Совета Европы для полноценного участия России в работе на всех площадках. Однако возвращение РФ выглядит крайне проблематичным из-за соответствующих изменений в регламент, позволяющих бесцеремонно наказывать целые страны за позицию по принципиальным вопросам, сообщает «РИА Новости».
«Ибо нет никаких гарантий, что режим произвольных «наказаний» будет включаться при первом же спорном вопросе», — отметил сенатор.
Морозов считает, что возвращение российской делегации в ПАСЕ без надежных гарантий «может обернуться очередными ограничениями и попытками «новых европейцев» заняться старыми регламентными забавами при попустительстве молчаливого большинства».