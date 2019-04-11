В Совфеде отреагировали на призыв ПАСЕ к России вернуться и заплатить

«Что это могут быть за гарантии — это не наш вопрос», — отметил сенатор, призвав членов ПАСЕ, предложивших России сформировать свою делегацию, задуматься об этой инициативе.

В свою очередь, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев поприветствовал резолюцию ПАСЕ, направленную в адрес России. Однако он отметил, что без поправок в устав возможность антироссийских санкций будет сохранена.

«В этих призывах на самом деле нет ничего нового. Однако в целом резолюция — шаг в правильном направлении, так как признает равенство уставных органов Совета (Комитет министров и Парламентская ассамблея) и необходимость создания механизмов согласования возможных решений по ограничению прав государств-членов только через совместные процедуры», — сказал сенатор (цитата по «РИА Новости»).

Косачев также отметил, что ПАСЕ предыдущими решениями по ограничению полномочий российской делегации вышла за пределы своих полномочий и создала проблемы для Совета Европы в целом.

Накануне ПАСЕ в ходе заседания приняла резолюцию, призывающую Россию сформировать делегацию в ПАСЕ и вернуться к оплате взносов в бюджет организации. В ассамблее призвали Россию к активному диалогу, чтобы избежать «ситуации, при которой крупнейшему государству-члену будет предложено покинуть организацию». В противном случае, Россия должна будет покинуть «его самостоятельно, со всеми геополитическими последствиями, в том числе для российских граждан», указали в ПАСЕ.

Россия отказалась участвовать в работе ПАСЕ в 2016 году после того, как ее права в организации были ограничены. ПАСЕ пошла на такой шаг, не признав воссоединение Крыма с Россией. В ответ на это российская делегация отказалась работать на таких условиях. В период с 2016 по 2018 годы российская сторона не направляла для аккредитации делегаций на сессии необходимые документы, а также перестала выплачивать взносы. Свое решение Россия распространила и на 2019 год.

В начале года Совет Европы насчитал задолженность России перед организацией в €60 млн.