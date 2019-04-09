Климкин сравнил возврат России в Совет Европы с освобождением преступника

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выступил против восстановления права голоса России в Совете Европы (СЕ). Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Господин Ягланд считает, что Россию нужно полностью вернуть в Совет Европы, поскольку это создает линии разделения в Европе. Если руководствоваться такой логикой, надо выпускать преступников из тюрем, потому что это линия разделения в обществе», — сказал он.

В 2016 году Россия отказалась участвовать в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) и перестала платить членские взносы. Причиной стали ограничения прав России в ПАСЕ из-за непризнания советом присоединения Крыма.

В СЕ заявляли, что задолженность Москвы составила примерно €60 млн. При этом в российском МИДе допускали возможность выхода из организации. Генеральный секретарь совета Турбьёрн Ягланд выражал надежду, что Россия останется в составе СЕ после июня 2019 года.