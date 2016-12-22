Лавров пригрозил выходом России из Совета Европы

Россия не предоставит Совету Европы (СЕ) возможности исключить себя из его членов и при необходимости уйдет сама. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews, его слова приведены на сайте МИДа.

«Не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция», — сказал глава российского министерства. Лавров пояснил, что Москва вступала в Совет Европы для обеспечения «общеевропейского, универсального, правового и гуманитарного пространства». Он пояснил, что те, кто «подорвал» это пространство с помощью лишения права голоса российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нарушают устав СЕ, «знают, на что идут». «Если они хотят исключить Россию из Совета Европы, мы им такой радости не доставим — уйдем оттуда сами», — сказал Лавров.