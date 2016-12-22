Лавров пригрозил выходом России из Совета Европы

Россия не предоставит Совету Европы (СЕ) возможности исключить себя из его членов и при необходимости уйдет сама. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу Euronews, его слова приведены на сайте МИДа.
«Не думаю, что участие в Совете Европы для России важнее, чем участие России в Совете Европы для европейских стран. Это моя твердая позиция», — сказал глава российского министерства. Лавров пояснил, что Москва вступала в Совет Европы для обеспечения «общеевропейского, универсального, правового и гуманитарного пространства». Он пояснил, что те, кто «подорвал» это пространство с помощью лишения права голоса российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, нарушают устав СЕ, «знают, на что идут». «Если они хотят исключить Россию из Совета Европы, мы им такой радости не доставим — уйдем оттуда сами», — сказал Лавров.
Он отметил, что в данный момент Совет Европы находится в глубоком кризисе и не потому, что Россия придерживает взносы уже чуть больше года, а в силу того что российская делегация была лишена права голоса в ПАСЕ. Лавров напомнил, что Москва выплатит все долги, если российская делегация будет восстановлена в правах.
В начале октября генсекретарь Совета Европы Торбьерн Ягланд допустил исключение России из-за невыплаты членских взносов. По его словам, это произойдет, если Москва не заплатит их в 2019 году. Российская делегация была лишена голоса в ПАСЕ в 2014 году, после того как Крым был присоединен к России. В 2016 году российская делегация отказалась работать в Парламентской ассамблее, а с 2017 года больше не выплачивает членские взносы.