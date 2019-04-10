ПАСЕ предложила России способ избежать «геополитических последствий»

Организация призвала Россию сформировать делегацию и оплатить взносы под угрозой ситуации с «геополитическими последствиями» для россиян. Москва не участвует в работе ПАСЕ и не платит взносы с 2016 года

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Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на своем заседании 10 апреля приняла резолюцию, призывающую Россию сформировать делегацию в ПАСЕ и вернуться к оплате взносов в бюджет организации. Об этом сообщил пресс-секретарь генсека Совета Европы Дэниель Хольтген.

Речь идет о документе, в котором оговариваются действия на случай, если страна — член организации нарушает уставные обязательства, разъясняется суть принятой резолюции на сайте ПАСЕ. Так, действия могут включать в себя как просто диалог с таким государством, так и приостановку и отзыв членства в организации.

В частности, ПАСЕ призывает Россию к активному диалогу, чтобы «избежать ситуации, при которой крупнейшему государству-члену будет предложено покинуть организацию либо оно его покинет самостоятельно, со всеми геополитическими последствиями, в том числе для российских граждан».

Делегаты ПАСЕ призвали Россию «назначить делегацию на Ассамблею и возобновить обязательную выплату взноса в бюджет организации», поскольку невыполнение этого требования может привести к приостановке ее работы в обоих уставных органах, как в ПАСЕ, так и Комитете министров.

Россия отказалась от участия в работе ПАСЕ в 2016 году после того, как ее права в организации были ограничены. На такой шаг ПАСЕ пошла в связи с тем, что не признала присоединение Крыма к России. Отказавшись от участия в работе Ассамблеи, Россия тогда же перестала выплачивать взносы за членство в организации. В начале года Совет Европы насчитал задолженность России перед организацией в €60 млн. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее говорил, что Россия будет ждать изменения регламента ПАСЕ, чтобы затем вернуться в эту организацию.