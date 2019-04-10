Постпред Венесуэлы при ООН заявил о нарушении США работы дипломатов

Постпред Венесуэлы при ООН заявил о нарушении США работы дипломатов

​Постпред Венесуэлы при ООН Самуэль Монкада заявил, что США ограничивают мобильность венесуэльских дипломатов. Об этом сообщается в аккаунте МИД Венесуэлы в Twitter.

Он добавил, что счета Венесуэлы также были парализованы из-за «незаконных действия» Вашингтона.

«Мы не работаем с правительством США, мы работаем с Организацией Объединенных Наций. США нарушают Договор о принимающей стране при отзыве визы G1», — сказал он.

В январе глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Его поддержали США, Канада, большинство стран Латинской Америки и многие страны Евросоюза. Николаса Мадуро считают легитимным президентом Россия, Куба, Китай и ряд других стран.