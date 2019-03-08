Госдеп назвал число отозванных у граждан Венесуэлы виз

Соединенные Штаты отозвали визы у более 250 граждан Венесуэлы. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Роберт Палладино, говорится на сайте департамента.

«На сегодняшний день их более 250», — сказал он, отвечая на вопрос о количестве отозванных виз.

В конце февраля Госдеп заявил об отзыве виз у 49 граждан Венесуэлы. В ведомстве отмечали, что в США не приветствуются сторонники венесуэльского президента Николаса Мадуро, которые «нарушают права человека и воруют у венесуэльского народа демократию».

Впоследствии вице-президент США Майкл Пенс объявил, что Соединенные Штаты лишат виз еще 77 венесуэльцев, связанных с Мадуро. В их число войдут чиновники и члены их семей.