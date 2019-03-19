МИД Венесуэлы осудил захват оппозицией диппредставительств в США

Министерство иностранных дел Венесуэлы осудило занятие оппозицией своих дипломатических представительств в США. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

«Венесуэла объявляет международному сообществу, что ее диппредставительства в США принудительно оккупированы людьми, которые пользуются поддержкой правительства США и действуют в качестве его агентов, выступая в защиту своих политических интересов, в откровенное нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях», — говорится в заявлении.

В министерстве добавили, что диппредставительства могут использоваться только официально назначенными дипломатами, представляющими правительство президента Николаса Мадуро.

В МИД Венесуэлы потребовали от властей США соблюдать обязательства и прекратить «насильственную оккупацию». В дипведомстве добавили, что, если Соединенные Штаты не будут их выполнять, то правительство Венесуэлы оставляет за собой право на взаимные действия на территории страны.