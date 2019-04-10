Кокорин и Мамаев потратили до драки почти ₽400 тыс. в кафе и клубе

Кокорин и Мамаев потратили до драки почти ₽400 тыс. в кафе и клубе

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева потратила в кафе и стриптиз-клубе почти 400 тыс. руб. в день драки. Об этом сообщил прокурор в Пресненском суде Москвы, передает ​Sport24.

Он сказал, что в деле есть чек из кафе на сумму около 265 тыс. руб. По словам прокурора, в нем, в частности, указаны алкогольные напитки.

«Также из клуба «Эгоист» имеется два чека. Один на сумму 123 410 руб., второй на сумму более 8000», — сказал он.

8 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий подрались с водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком. Свидетель Карен Григорян сообщил в суде, что водитель назвал молодых людей «петухами». Затем компания подралась с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным в кафе «Кофемания» в центре Москвы.