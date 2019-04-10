Кокорин и Мамаев потратили до драки почти ₽400 тыс. в кафе и клубе

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,29 -0,64 EUR Бирж. 72,49 -0,65 Brent 71,33 +0,89% USD Нал. 65,00 64,18 EUR Нал. 73,43 72,38 USD ЦБ 64,74 -0,04 EUR ЦБ 72,95 -0,02 EUR/USD 1,1275 +0,0011 BTC/USD Бирж. 5 304,70 +90,30 IMOEX 2 578,58 +0,32% RTSI 1 262,48 +1,13% DJIA 26 130,35 -0,08% Nasdaq 7 941,73 +0,41%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Wells Fargo $56 (+17,7%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Wells Fargo $56 (+17,7%) прогноз UBS к 01.02.20 Купить
BRENT $60 (-15,88%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.20
Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
Chevron $142 (+13,09%) прогноз Societe Generale к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 11 апреля
USD ЦБ: 64,74 (-0,04) Quote, 15:03
Курс евро на 11 апреля
EUR ЦБ: 72,95 (-0,02) Quote, 15:03
Майкла Калви подготовили к домашнему аресту Общество, 20:22 США признали провал попыток убедить Европу не строить «Северный поток-2» Политика, 20:10 Кокорин и Мамаев потратили до драки почти ₽400 тыс. в кафе и клубе Общество, 20:04 Производитель «Петелинки» объяснил отмену SPO Бизнес, 20:04 Аваков выступил против решения Порошенко уволить главу Одесской области Политика, 19:58 Биньямин Нетаньяху выдержал генеральское сражение Политика, 19:54 В подмосковном Лосино-Петровском произошел пожар в Центре саентологии Общество, 19:49 Бизнес на модном тренде: как адаптировать стратегию к переменам РБК и «Билайн» Бизнес, 19:48 Минфин установил новый исторический рекорд по размещению госдолга Финансы, 19:46 В Совете Европы опровергли недопуск толкнувшего Скабееву редактора в ПАСЕ Общество, 19:39 Порошенко потребовал от СБУ доклад о переговорах Медведчука в Минске Политика, 19:30 В Петербурге при получении взятки задержали помощника прокурора метро Общество, 19:22 Как оздоровить офисные будни РБК и Philips, 19:14 Трамп назвал расследование Мюллера попыткой госпереворота в США Политика, 19:11
Хулиганство Кокорина и Мамаева ,  
0 
Кокорин и Мамаев потратили до драки почти ₽400 тыс. в кафе и клубе

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева потратила в кафе и стриптиз-клубе почти 400 тыс. руб. в день драки. Об этом сообщил прокурор в Пресненском суде Москвы, передает ​Sport24.

Он сказал, что в деле есть чек из кафе на сумму около 265 тыс. руб. По словам прокурора, в нем, в частности, указаны алкогольные напитки.

«Также из клуба «Эгоист» имеется два чека. Один на сумму 123 410 руб., второй на сумму более 8000», — сказал он.

Общество
Второй день допроса свидетелей по делу Кокорина и Мамаева. Главное

8 октября 2018 года Кокорин, его брат Кирилл, Мамаев и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий подрались с водителем ведущей «Первого канала» Виталием Соловчуком. Свидетель Карен Григорян сообщил в суде, что водитель назвал молодых людей «петухами». Затем компания подралась с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным в кафе «Кофемания» в центре Москвы.

Футболистов арестовали. Они частично признали свою вину.

Теги: Александр Кокорин, Павел Мамаев
Материалы по теме
Свидетель назвал самого агрессивного из компании Мамаева и Кокорина
Общество
Рассмотрение дела Мамаева и Кокорина в суде. Главное
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter