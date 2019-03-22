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Кремль заявил об отсутствии у Путина планов встретиться с Бойко

Владимир Путин не планирует встречаться с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком и кандидатом в президенты Украины Юрием Бойко. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил «РИА Новости».

«Нет. Не планируется», — сказал он.

Медведчук также заявил агентству, что сегодня, 22 марта, у него не запланирована встреча с Путиным.

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Медведчук попросил Медведева начать прямые поставки газа Украине

Ранее Медведчук и Бойко встретились с российским премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сказал, что Украине необходимы прямые поставки газа из России. Также присутствовавший на мероприятии глава «Газпрома» Алексей Миллер отметил, что компания готова рассматривать варианты восстановления поставок. Медведчук также выступил за радикальное изменение экономического курса Украины и восстановление экономических отношений с Россией.

До встречи с Медведевым и Миллером во время нынешней избирательной кампании никто из кандидатов в президенты Украины не принимал участия в официальных встречах с российскими чиновниками.

Теги: Владимир Путин, Виктор Медведчук, Юрий Бойко
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